ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Παράταση έδωσε η ΔΥΠΑ στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να μεταφέρεται στη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ποσό 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η δράση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να ενταχθούν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, στο πλαίσιο του προγράμματος που στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Έμφαση σε γυναίκες και νέους τομείς

Η ΔΥΠΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, αλλά και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία. Στόχος της παρέμβασης είναι να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, προσφέροντάς τους μια πιο ουσιαστική διέξοδο μέσα από την ίδρυση δικής τους επιχείρησης.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση των 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις μέσα σε διάστημα 12 μηνών, με βάση τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η πρώτη δόση ανέρχεται σε 4.700 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας, ενώ η δεύτερη και η τρίτη δόση, ύψους 6.400 ευρώ η καθεμία, συνδέονται με τη συμπλήρωση έξι και δώδεκα μηνών λειτουργίας αντίστοιχα, έπειτα από σχετική επαλήθευση.

Ο στόχος του προγράμματος

Η 12μηνη δράση φιλοδοξεί να οδηγήσει στη δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας χρηματοδότηση ύψους περίπου 37 εκατ. ευρώ. Η στόχευση είναι διπλή: αφενός η καταπολέμηση της ανεργίας στις νεότερες ηλικίες, αφετέρου η στήριξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με το νέο παραγωγικό μοντέλο, όπως η τεχνολογία, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η πράσινη μετάβαση.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), όπως έχει ανακοινώσει η ΔΥΠΑ. Η παράταση που δόθηκε προσφέρει μερικές επιπλέον ημέρες σε όσους ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν την προετοιμασία του φακέλου και του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

