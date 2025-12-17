ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Ανεργία
17 Δεκ. 2025 17:44
Pelop News

Σήμερα (17.12.2025), θα ξεκινήσουν οι προπληρωμές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, τους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και του επιδόματος εργασίας.

Ειδικότερα, οι πληρωμές των επιδομάτων από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου
19:14 Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»
19:05 Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα
18:55 Ανοίγει η αυλαία στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» στην πρώτη του συνάντηση με το κοινό
18:51 Οστεοπόρωση: Οι καθημερινές συνήθειες που τα κρατούν δυνατά από το πρωί
18:43 ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS
18:38 Ποια φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών
18:30 Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
18:24 Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό
18:18 Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό – Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
18:16 Τουρίστας έπιασε και έπαιζε με τοξικό χταπόδι χωρίς να το ξέρει ΒΙΝΤΕΟ
18:08 Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
18:00 Ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς στην «Π»: Μνήμες από τις παιδοπόλεις
17:55 Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»
17:50 Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17:44 ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας
17:38 Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:30 Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17:24 Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ