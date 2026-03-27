Δυσαρέσκεια Νετανιάχου για τις εκτιμήσεις της Μοσάντ – Δεν επιβεβαιώθηκαν σενάρια αποσταθεροποίησης στο Ιράν

Έντονο προβληματισμό φέρεται να εκφράζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις της Μοσάντ ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα οδηγούσε σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και αποσταθεροποίηση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εκφράσει δυσαρέσκεια σε κλειστές συσκέψεις ασφαλείας, καθώς οι προβλέψεις των υπηρεσιών πληροφοριών δεν έχουν επαληθευτεί, παρά την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, είχε εκτιμήσει ότι μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων θα ενισχυόταν η δράση της ιρανικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας διαδηλώσεις και ενδεχομένως ευρύτερη εξέγερση.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα σε μαζική κλίμακα, γεγονός που φαίνεται να δημιουργεί τριβές στο εσωτερικό της ισραηλινής ηγεσίας.

Ανησυχία για τη στάση των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει τον τερματισμό των επιχειρήσεων πριν επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Ο Μπαρνέα φέρεται να είχε παρουσιάσει το σχέδιό του σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η πίεση στο καθεστώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικές εξελίξεις.

Σενάρια για αλλαγή καθεστώτος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προέβλεπε ότι, εφόσον επιτευχθούν σημαντικά πλήγματα σε κρίσιμες δομές εξουσίας και μηχανισμούς καταστολής, οι υπηρεσίες πληροφοριών – μεταξύ αυτών και η CIA – θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αντιπολίτευσης και στην πρόκληση λαϊκής κινητοποίησης.

Σε σχετικό δημοσίευμα, οι New York Times ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο σενάριο είχε υιοθετηθεί από την ισραηλινή πλευρά, ενώ φέρεται να είχε τύχει θετικής αντιμετώπισης και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αβεβαιότητα για την εξέλιξη του πολέμου

Η μη επιβεβαίωση των αρχικών εκτιμήσεων εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της σύγκρουσης, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι τα δεδομένα στο εσωτερικό του Ιράν παραμένουν σύνθετα και δύσκολα προβλέψιμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να καθορίσουν τόσο τη διάρκεια όσο και την έκβαση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

