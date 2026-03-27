Δυσαρέσκεια Νετανιάχου για τις εκτιμήσεις της Μοσάντ – Δεν επιβεβαιώθηκαν σενάρια αποσταθεροποίησης στο Ιράν

Προβληματισμός στο Ισραήλ για την εξέλιξη του πολέμου – Ανησυχία για πρόωρη λήξη των επιχειρήσεων

27 Μαρ. 2026 19:18
Έντονο προβληματισμό φέρεται να εκφράζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις της Μοσάντ ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα οδηγούσε σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και αποσταθεροποίηση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εκφράσει δυσαρέσκεια σε κλειστές συσκέψεις ασφαλείας, καθώς οι προβλέψεις των υπηρεσιών πληροφοριών δεν έχουν επαληθευτεί, παρά την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, είχε εκτιμήσει ότι μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων θα ενισχυόταν η δράση της ιρανικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας διαδηλώσεις και ενδεχομένως ευρύτερη εξέγερση.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα σε μαζική κλίμακα, γεγονός που φαίνεται να δημιουργεί τριβές στο εσωτερικό της ισραηλινής ηγεσίας.

Ανησυχία για τη στάση των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει τον τερματισμό των επιχειρήσεων πριν επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Ο Μπαρνέα φέρεται να είχε παρουσιάσει το σχέδιό του σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η πίεση στο καθεστώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικές εξελίξεις.

Σενάρια για αλλαγή καθεστώτος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προέβλεπε ότι, εφόσον επιτευχθούν σημαντικά πλήγματα σε κρίσιμες δομές εξουσίας και μηχανισμούς καταστολής, οι υπηρεσίες πληροφοριών – μεταξύ αυτών και η CIA – θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αντιπολίτευσης και στην πρόκληση λαϊκής κινητοποίησης.

Σε σχετικό δημοσίευμα, οι New York Times ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο σενάριο είχε υιοθετηθεί από την ισραηλινή πλευρά, ενώ φέρεται να είχε τύχει θετικής αντιμετώπισης και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αβεβαιότητα για την εξέλιξη του πολέμου

Η μη επιβεβαίωση των αρχικών εκτιμήσεων εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της σύγκρουσης, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι τα δεδομένα στο εσωτερικό του Ιράν παραμένουν σύνθετα και δύσκολα προβλέψιμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να καθορίσουν τόσο τη διάρκεια όσο και την έκβαση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη
20:40 Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας
20:32 Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα
20:24 Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς
20:10 Πανεπιστήμιο Πατρών: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών – Εμβληματικά έργα 15 εκ. ευρώ
20:08 Σιωπή και αναπάντητα ερωτήματα για τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο
20:02 Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για την Καλόγρια για την προστασία του δημόσιου αιγιαλού
19:54 Ξεκίνησε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Δείτε την ομιλία Ανδρουλάκη
19:50 Πούτιν: Σε κρίση οι σχέσεις Ρωσίας–Ευρώπης «χωρίς ευθύνη της Μόσχας»
19:42 Μήνυμα ενότητας, διαδοχής και ελπίδας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Νέου Σαλμενίκου
19:34 Τι είπε ο 45χρονος Βούλγαρος που μπήκε γυμνός στην καμπίνα μαθητριών στο πλοίο για Κρήτη
19:26 Από την Αιγιάλεια ξεκίνησε ο κύκλος επαφών του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον πρωτογενή τομέα στην Αχαΐα
19:18 Δυσαρέσκεια Νετανιάχου για τις εκτιμήσεις της Μοσάντ – Δεν επιβεβαιώθηκαν σενάρια αποσταθεροποίησης στο Ιράν
19:10 Το «ξεχασμένο» όσπριο με υψηλή διατροφική αξία και σημαντικά οφέλη
19:02 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Γάτα του Πετρελαίου και τα Σκυλιά της Κατσαρόλας
18:54 Δεν παίζει στο Monte Carlo Masters ο Νόβακ Τζόκοβιτς
18:46 Όλα έτοιμα για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ποιοι βρίσκονται στην 1η σειρά δίπλα στον Ανδρουλάκη
18:38 Έτοιμη και η Αυστρία να κόψει τα social media στα παιδιά
18:30 Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση 23χρονου – Κλήση από εφήβους αποκάλυψε τον κίνδυνο για 13χρονη
18:22 Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
