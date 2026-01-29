Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα σήμερα από τη Ρουμανία οι σοροί των «αετόπουλων» του ΠΑΟΚ

Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
29 Ιαν. 2026 7:24
Pelop News

Στην Ελλάδα με ειδική πτήση επαναπατρίζονται σήμερα Πέμπτη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση επιστρέφουν στην Ελλάδα και δύο από τους τρεις τραυματίες. Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν σήμερα κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα αίτια της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων απάντηση πρέπει να δοθεί αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα. Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι ανέφερε ένας από τους τραυματίες

Ένας εκ των τραυματιών, που μίλησε στο MEGA, δήλωσε πως «τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή» ενώ ανέφερε πως στο βανάκι «ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», είπε ο τραυματίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:28 Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες
8:27 Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
8:22 Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
8:16 Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»
8:12 ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
8:09 Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια
7:59 ΦΠΑ στην Ελλάδα: Οι υψηλοί συντελεστές, οι εξαιρέσεις και το βάρος στους οικονομικά ευάλωτους
7:58 Νέα σύλληψη στο «θρίλερ» των δυο σορών γυναικών στη Θεσσαλονίκη
7:55 Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες
7:45 Ανεπαρκής προστασία
7:43 Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
7:35 Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας
7:24 Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
7:12 Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα
0:04 Εποποιία του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, θρυλική βραδιά και πρόκριση!
23:57 Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
23:39 Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ