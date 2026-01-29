Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα με ειδική πτήση επαναπατρίζονται σήμερα Πέμπτη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση επιστρέφουν στην Ελλάδα και δύο από τους τρεις τραυματίες. Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν σήμερα κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα αίτια της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων απάντηση πρέπει να δοθεί αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα. Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι ανέφερε ένας από τους τραυματίες

Ένας εκ των τραυματιών, που μίλησε στο MEGA, δήλωσε πως «τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή» ενώ ανέφερε πως στο βανάκι «ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», είπε ο τραυματίας.

