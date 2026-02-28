Δυστύχημα στην άσφαλτο, φορτηγό παρέσυρε στον θάνατο 94χρονη

Στην περιοχή της Ράχης στην Καλαμάτα σημειώθηκε σήμερα (28/2/2026) θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε με θύμα μία 94χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος, παρέσυρε – κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται – την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει. Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

