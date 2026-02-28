Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Προσαγωγές και σύλληψη άνδρα με αεροβόλο

Ένταση εκδηλώθηκε στο Σύνταγμα, μετά το τέλος της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, σημειώθηκαν επεισόδια μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωρά σε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια. Παράλληλα, η Αστυομία προχώρησε σε ρίψη κρότου λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στο σημείο υπήρχαν ακόμα απλοί πολίτες που ακόμα δεν είχαν αποχωρήσει από την συγκέντρωση.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές και δύο συλλήψεις με τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο να αποδοκιμάζει τους αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη άνδρας στη διασταύρωση των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, κοντά στο σημείο της συγκέντρωσης, καθώς βρέθηκε να φέρει αεροβόλο πιστόλι.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την επέτειο της τραγωδίας, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η δίκη για τα Τέμπη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου.

