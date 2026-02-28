Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Προσαγωγές και σύλληψη άνδρα με αεροβόλο

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγές και σε μία σύλληψη.

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Προσαγωγές και σύλληψη άνδρα με αεροβόλο
28 Φεβ. 2026 14:58
Pelop News

Ένταση εκδηλώθηκε στο Σύνταγμα, μετά το τέλος της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, σημειώθηκαν επεισόδια μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωρά σε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια. Παράλληλα, η Αστυομία προχώρησε σε ρίψη κρότου λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στο σημείο υπήρχαν ακόμα απλοί πολίτες που ακόμα δεν είχαν αποχωρήσει από την συγκέντρωση.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές και δύο συλλήψεις με τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο να αποδοκιμάζει τους αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη άνδρας στη διασταύρωση των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, κοντά στο σημείο της συγκέντρωσης, καθώς βρέθηκε να φέρει αεροβόλο πιστόλι.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την επέτειο της τραγωδίας, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η δίκη για τα Τέμπη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ