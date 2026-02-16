Δυτική Αχαΐα: Άνδρας περίπου 22 χρόνων βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο!

Στη Δυτική Αχαΐα στο Βουπράσιο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ταυτοποιηθεί, εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 χρόνων.

Τα ΤΑΞΙ στην Πάτρα δεν τραβούν «χειρόφρενο», δεν συμμετέχουν στην απεργία

Απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία.

Όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοχειρία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



