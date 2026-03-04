Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές

Συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας είχε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, με αντικείμενο την προετοιμασία της νέας τουριστικής περιόδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές, η καθαριότητα, οι παραλίες αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης της προβολής της περιοχής.

04 Μαρ. 2026 13:28
Σε θετικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, με επίκεντρο τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη χάραξη κοινής στρατηγικής για θέματα προβολής της περιοχής.

Στη σύσκεψη εκτός από τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στη Δυτική Αχαΐα, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Πολιτισμού και Τουρισμού Ηλίας Καμπέρος, Καθαριότητας, Κώστας Κυριακόπουλος, Έργων, Ανδρέας Μπουχέλος και Ενέργειας, Γιώργος Βεσκούκης, καθώς και η διοίκηση και υπηρεσιακά στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους εκπροσώπους των ξενοδόχων στην περσινή τουριστική περίοδο, επισημαίνοντας ότι το 2025 ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στα ζητήματα καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού των παραλιών συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας του προορισμού και στην ικανοποίηση των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα τουριστική περίοδο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα και ειδικότερα τον προσεχή Απρίλιο, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της καθαριότητας και η πύκνωση των δρομολογίων αποκομιδής, η συστηματική φροντίδα και αναβάθμιση των παραλιών, η αναβάθμιση βασικών υποδομών, όπως οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικού νερού, η διαχείριση των αδέσποτων, κ.α.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, υπογραμμίστηκε η ανάγκη επέκτασης του τρένου έως το Αεροδρόμιο Αράξου, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του αεροδρομίου μέσω της στήριξης και της προβολής των νέων θερινών δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Ο κ. Αλεξόπουλος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της δημοτικής Αρχής, που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και της επαναλειτουργίας του δικτύου ανακύκλωσης, τη δρομολόγηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της παραλιακής ζώνης, την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών και τη βελτίωση της οδοποιίας, καθώς και τις δράσεις εξωστρέφειας και προβολής της περιοχής.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η στενή συνεργασία Δήμου και επαγγελματιών του τουρισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της θετικής πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

