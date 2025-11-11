Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενέκρινε κονδύλι σχεδόν 70.000 ευρώ για τους πληγέντες της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου.

11 Νοέ. 2025 13:37
Pelop News

Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και πιέσεις του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας το ποσό των 69.998 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά στη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, καθώς και την υλοποίηση απλών επισκευαστικών εργασιών ή αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας παραμένει σταθερά στο πλευρό των δημοτών που επλήγησαν διεκδικώντας την άμεση υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής.
