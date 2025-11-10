Δυτική Αχαΐα: Επιστολή Αλεξόπουλου σε Κατσαφάδο για αναίτια καθυστέρηση στήριξης του πυρόπληκτου Δήμου

Την αναίτια καθυστέρηση στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, καταδεικνύει με νέα επιστολή του προς τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως επισημαίνει τρεις μήνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, όχι μόνο δεν έχει εγκριθεί καμία πίστωση για έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, αλλά δεν έχει καν καταβληθεί στους πληγέντες το βοήθημα κάλυψης βιοτικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων πως «σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση της τοπικής μας κοινωνίας για την αναίτια και συνεχιζόμενη καθυστέρηση στήριξης της πυρόπληκτης περιοχής μας, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη περάσει τρεις μήνες από την καταστροφή, μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ για έργα αποκατάστασης και πρόληψης ούτε για τη στήριξη των πληγέντων.

Συγκεκριμένα:

1. Δεν έχει εγκριθεί καμία πίστωση για έργα αποκατάστασης των κατεστραμμένων υποδομών του Δήμου μας, παρά το γεγονός ότι ήμασταν οι πρώτοι που μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά σας υποβάλλαμε ολοκληρωμένα τεχνικά δελτία για τις έκτακτες και αναγκαίες παρεμβάσεις

2. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα έργο αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές

3. Δεν έχει δρομολογηθεί κανένα έργο αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής θωράκισης της περιοχής, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας είναι ήδη προ των πυλών και ήδη η Δυτική Ελλάδα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις

4. Δεν έχει καταβληθεί ούτε το στοιχειώδες βοήθημα κάλυψης βιοτικών αναγκών στους πληγέντες, το οποίο αποτελεί άμεση ανάγκη για ανθρώπους που έχασαν περιουσίες και βασικά μέσα διαβίωσης, παρά και την προσωπική σας δέσμευση ότι τα χρήματα θα πιστώνονταν την περασμένη εβδομάδα

Την ίδια στιγμή, στις 12 Νοεμβρίου 2025 λήγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία είχε κηρυχθεί ο Δήμος μας. Η λήξη της χωρίς παράλληλη υλοποίηση έργων και οικονομικής ενίσχυσης αφήνει την περιοχή εκτεθειμένη και απροστάτευτη, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών πλημμυρικών και γεωλογικών φαινομένων ενόψει των επερχόμενων καιρικών συνθηκών. Αν και θεωρούμε δεδομένη την παράταση της απόφασης κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δυστυχώς, επειδή τίποτε δεν είναι αυτονόητο, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Δήμαρχος ζητά, την άμεση εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων για έργα αποκατάστασης και πρόληψης, την άμεση καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες, συμπεριλαμβανομένου του βοηθήματος κάλυψης βιοτικών αναγκών, τον καθορισμό συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών που θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

«Η τοπική κοινωνία μέχρι σήμερα έχει επιδείξει ψυχραιμία, κατανόηση, συνεργασία και υπευθυνότητα, όμως η υπομονή της εξαντλείται. Μετά από τρεις μήνες απραξίας και αδράνειας έχει αρχίσει να κυριαρχεί το αίσθημα της αδικίας κι αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η περαιτέρω καθυστέρηση επιβαρύνει την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν διεκδικούμε προνομιακή μεταχείριση. Απαιτούμε την εφαρμογή των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων της Πολιτείας και της έμπρακτη ανταπόκρισή της στις ανάγκες της κοινωνίας μας», καταλήγει ο κ. Αλεξόπουλος στην επιστολή του.

