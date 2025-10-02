Δυτική Αχαΐα: Ο Γρ. Αλεξόπουλος και συνεργάτες στον Τσιάρα για την ευλογιά των προβάτων – Ποιες δεσμεύσεις απέσπασε

Την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας από τη ζωονόσο της ευλογιάς εντός του Οκτωβρίου, την εξ ολοκλήρου αποζημίωση των αποθεμάτων ζωοτροφών -που αποτελούσε πάγια διεκδίκηση του Δήμου- και τη συγκρότηση ειδικού προγράμματος για την αντικατάσταση και ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στην πολυμελή αντιπροσωπεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, σε συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα.

Στην πολύωρη σύσκεψη με τον Υπουργό, που έγινε παρουσία της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, του αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννη Θανασούλια, του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, δημοτικού συμβούλου, Γιώργου Βεσκούκη, του εκπροσώπου της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Γκοτσόπουλου και εκπρόσωπων των κτηνοτρόφων, ο κ. Τσιάρας ενημερώθηκε διεξοδικά για τις συνέπειες της ζωονόσου στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος μετέφερε στον κ. Τσιάρα τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει η ευλογιά στην τοπική οικονομία και κοινωνία, επισημαίνοντας πως οι κτηνοτρόφοι του Δήμου βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού αφανισμού και της επιβίωσης των οικογενειών τους.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα τους που θανατώθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς, ενώ έκανε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου να αποζημιωθούν και τα αποθέματα ζωοτροφών, βάσει των τιμολογίων αγοράς. Επίσης, ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τον Δήμαρχο, πως το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση ειδικού προγράμματος για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Εξ άλλου, ο κ. Αλεξόπουλος έθεσε επιτακτικά και το αίτημα θέσπισης κοινωνικού προγράμματος απασχόλησης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, το οποίο ο κ. Τσιάρας δεσμεύτηκε πως θα το θέσει στην αρμόδια Υπουργό Κοινωνικής Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής του.

Εκτός όμως από την καταστροφή από την ζωονόσο της ευλογιάς, ο κ. Αλεξόπουλος, με αφορμή και την παρουσία στο γραφείο του Υπουργού, του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου έθεσε στον Υπουργό και τις καθυστερήσεις στην αποζημίωση των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων και παραγωγών, επισημαίνοντας πως πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

«Λάβαμε τη δέσμευση του Υπουργού για αρκετά από τα αιτήματα που έχουμε θέσει αρχής για την ανακούφιση των πληγέντων κτηνοτρόφων του Δήμου μας. Αναμένουμε από την Πολιτεία να ανταποκριθεί για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζωονόσου και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αποτελεί προτεραιότητα η βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας μας που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την επιβίωση της υπαίθρου», τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος έθεσε στον κ. Τσιάρα κι άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του. Κυρίαρχο, η επέκταση του φράγματος Πηνειού για την άρδευση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας. Ο κ. Αλεξόπουλος ενημέρωσε τον Υπουργό για τις διαχρονικές παθογένειες που δεν έχουν επιτρέψει την εξέλιξη του έργου, για την ανάθεση μελετών και για την αναγκαιότητα υλοποίησής του. Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξόπουλος, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το οποίο απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση. Ο κ. Τσιάρας δεσμεύτηκε πως θα συζητήσει το θέμα με τον Υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα, ώστε σύντομα να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

Τέλος, ο Δήμαρχος ζήτησε να ενημερωθεί και για την εξέλιξη του φακέλου για έργα αγροτικής οδοποιίας που έχει υποβληθεί από τον Δήμο στο πρόγραμμα του Υπουργείου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. Ο κ. Τσιάρας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενημερώθηκε άμεσα από τους συνεργάτες του και συνεχάρη τον Δήμαρχο για την πληρότητα των τεχνικών φακέλων, ανακοινώνοντας πως τα συγκεκριμένα έργα θα δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος του έτους.

