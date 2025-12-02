Δυτική Αχαΐα: Ο Γρ. Αλεξόπουλος ζητά αύξηση της επιδότησης των ζωοτροφών – Επιστολή στον Τσιάρα

Την αύξηση της επιδότησης ζωοτροφών λόγω και των μέτρων εγκλεισμού από τη ζωονόσο της ευλογιάς ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως επισημαίνει «ο Δήμος μας από τον Αύγουστο του 2025, οπότε και κατεγράφησαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς, τέθηκε σε «κόκκινη» ζώνη απαγόρευσης. Τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ -συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων, των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και των απαγορεύσεων μετακίνησης— έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους κτηνοτρόφους μας.

Παρότι αναγνωρίσατε το δίκαιο αίτημά μας για την αποζημίωση των ζωοτροφών τόσο για τους πληγέντες κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο, όσο και για εκείνους που είναι υποχρεωμένοι να κρατούν έγκλειστα τα ζώα τους στις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις η τιμή των 4 ευρώ/ζώο είναι εξαιρετικά χαμηλή, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις πιεστικά οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Σας υπενθυμίζω πως ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 18.000 ζώα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών απωλειών σ’ όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ η νόσος εξακολουθεί να εξαπλώνεται στην περιοχή μας, με περαιτέρω ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία την αύξηση της επιδότησης των ζωοτροφών, στα 14 ευρώ/ ζώο, όπως άλλωστε έχετε αποφασίσει και για άλλους Νομούς, ώστε να καλυφθεί το πραγματικό κόστος που προκύπτει τόσο από τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν, όσο και από τον αναγκαστικό περιορισμό των ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι μας που μέχρι σήμερα έχουν «γλιτώσει» από τη λαίλαπα της ευλογιάς, αδυνατούν να μετακινήσουν ή να αξιοποιήσουν τα ζώα τους, ενώ το κόστος σίτισης και φροντίδας αυξάνεται σημαντικά λόγω των ειδικών συνθηκών περιορισμού.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να γίνει δεκτό το αίτημά μας, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν μία σημαντική οικονομική ανάσα».

