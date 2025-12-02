Δυτική Αχαΐα: Ο Γρ. Αλεξόπουλος ζητά αύξηση της επιδότησης των ζωοτροφών – Επιστολή στον Τσιάρα

«Θεωρούμε επιβεβλημένο να γίνει δεκτό το αίτημά μας, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν μία σημαντική οικονομική ανάσα» τονίζει στην επιστολή

Δυτική Αχαΐα: Ο Γρ. Αλεξόπουλος ζητά αύξηση της επιδότησης των ζωοτροφών - Επιστολή στον Τσιάρα
02 Δεκ. 2025 15:16
Pelop News

Την αύξηση της επιδότησης ζωοτροφών λόγω και των μέτρων εγκλεισμού από τη ζωονόσο της ευλογιάς ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως επισημαίνει «ο Δήμος μας από τον Αύγουστο του 2025, οπότε και κατεγράφησαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς, τέθηκε σε «κόκκινη» ζώνη απαγόρευσης. Τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ -συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων, των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και των απαγορεύσεων μετακίνησης— έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους κτηνοτρόφους μας.

Παρότι αναγνωρίσατε το δίκαιο αίτημά μας για την αποζημίωση των ζωοτροφών τόσο για τους πληγέντες κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο, όσο και για εκείνους που είναι υποχρεωμένοι να κρατούν έγκλειστα τα ζώα τους στις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις η τιμή των 4 ευρώ/ζώο είναι εξαιρετικά χαμηλή, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις πιεστικά οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Σας υπενθυμίζω πως ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 18.000 ζώα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών απωλειών σ’ όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ η νόσος εξακολουθεί να εξαπλώνεται στην περιοχή μας, με περαιτέρω ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία την αύξηση της επιδότησης των ζωοτροφών, στα 14 ευρώ/ ζώο, όπως άλλωστε έχετε αποφασίσει και για άλλους Νομούς, ώστε να καλυφθεί το πραγματικό κόστος που προκύπτει τόσο από τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν, όσο και από τον αναγκαστικό περιορισμό των ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι μας που μέχρι σήμερα έχουν «γλιτώσει» από τη λαίλαπα της ευλογιάς, αδυνατούν να μετακινήσουν ή να αξιοποιήσουν τα ζώα τους, ενώ το κόστος σίτισης και φροντίδας αυξάνεται σημαντικά λόγω των ειδικών συνθηκών περιορισμού.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να γίνει δεκτό το αίτημά μας, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν μία σημαντική οικονομική ανάσα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Γιάννινα: Συναγερμός με φωτιά σε διαμέρισμα, ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Η ριζική αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνική εμπιστοσύνη
17:39 Τι σημαίνει η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν; ΒΙΝΤΕΟ
17:34 «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν
17:30 Συντονίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Αχαΐα – Πρώτη κινητοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου
17:21 Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με το πλοίο «Άρτεμις»
17:13 Τζαμάκος: «Ο Απόλλων ανήκει στη GBL, έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων»
17:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας ενισχύει τη νεολαία, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της κοινότητας
17:00 Πάτρα: Στο προσκήνιο τα 60 «αόρατα» καταφύγια – Έρχεται κλιμάκιο για επιθεώρηση
16:51 Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα
16:43 Σε απεργία αύριο οι λαϊκές αγορές της Πάτρας – Ποια τα αιτήματα των πωλητών
16:35 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα
16:27 Πάτρα: Νέο ραντεβού με Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Πότε θα γίνει η σύσκεψη φορέων
16:19 Γρίπη και COVID‑19: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας
16:10 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
16:07 Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
15:48 Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ – Τι έκλεψαν
15:40 Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
15:32 Νίκος Αποστολόπουλος: Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου
15:24 Επιστροφή Ενοικίου: Αναδείχθηκαν ακραίες περιπτώσεις – Ενοίκιο 30 ευρώ για 119 τετραγωνικά στο Χαλάνδρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ