Δυτική Αχαΐα: Ομόφωνη άρνηση από το δημοτικό συμβούλιο στην ταφή νεκρών ζώων

Με ένα ηχηρό, ομόφωνο «όχι» το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σκέψη για ταφή νεκρών ζώων και ζωικών υποπροϊόντων εντός των ορίων του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 27 Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (73874/23-10-25) η οποία ορίζει ως χώρο υγειονομικής ταφής περιοχή πλησίον του ΧΥΤΑ Φλόκα στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα».

Στη συνεδρίαση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής, κ. Μήλιος, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, κάτοικοι και δεκάδες κτηνοτρόφοι έγινε σαφές πως η ταφή των θανατωμένων ζώων και μάλιστα, όχι μόνο από την Αχαΐα, αλλά και από την Π.Ε. Ηλείας εντός των διοικητικών ορίων της Δυτικής Αχαΐας δεν είναι αποδεκτή και πως οποιαδήποτε απόπειρα υλοποίησής της, θα βρει απέναντι τους θεσμικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του υπενθύμισε πως εξαρχής είχε εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο ταφής, επισημαίνοντας ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κι όλων των δημοτικών συμβούλων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο κ. Αλεξόπουλος «ο Δήμος μας είναι κυριολεκτικά βομβαρδισμένος. Από τη μία η ευλογιά των αιγοπροβάτων και από την άλλη οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς έχουν αφήσει μεγάλες πληγές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ούτε ευρώ ούτε στους πληγέντες, αλλά ούτε και στον Δήμο μας για την αποκατάσταση των υποδομών του και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Αντί λοιπόν, να ενισχυθεί ουσιαστικά από την Πολιτεία, δέχεται ένα ακόμη χτύπημα. Δεν είναι ανεκτό… Η Δυτική Αχαΐα δεν θα γίνει ο σκουπιδότοπος κανενός. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Δήμου μας και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, αντλώντας δύναμη από την ίδια την κοινωνία θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας, τους ανθρώπους μας και τη ζωή μας. Η απόφαση είναι ομόφωνη, ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και τοποθετήθηκαν και κάτοικοι και κτηνοτρόφοι της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

-τον σοβαρό κίνδυνο διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τις καταστροφικές επιπτώσεις της στην τοπική κτηνοτροφία,

-τη νομοθεσία περί διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και την υποχρέωση αποτέφρωσης των μολυσμένων ζώων,

-την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, καθώς και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ,

προχώρησε στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος, με βασικά σημεία:

-Απαγορεύεται ρητά κάθε ταφή νεκρών ζώων (ύποπτων ή επιβεβαιωμένων για ευλογιά) σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους εντός του Δήμου.

-Απαιτείται η άμεση απομάκρυνση των νεκρών ζώων από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής ζωικών υποπροϊόντων, υπό την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, και η μεταφορά τους για αποτέφρωση.

-Ζητείται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την ανακοπή της νόσου και τη διασφάλιση της τοπικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

-Τονίζεται ότι η ταφή παραβιάζει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φλόκα και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

-Οποιαδήποτε συνέχιση ενεργειών αντίθετων με την παρούσα απόφαση θα θεωρηθεί θεσμική και δημοκρατική προσβολή προς την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές και τους κτηνοτρόφους για την επιλογή ασφαλών και νόμιμων μεθόδων διαχείρισης και δηλώνει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προχωρήσει σε νόμιμες και ειρηνικές κινητοποιήσεις και σε ένδικα μέσα για την προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων της περιοχής.

