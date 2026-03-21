Δυτική Αχαΐα: Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά μετακινώντας 150 αιγοπρόβατα – Συνελήφθη ένας άνδρας

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, καθώς φέρεται να παραβίασε τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσου. Η υπόθεση αφορά μετακίνηση μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων εκτός ποιμνιοστασίου.

21 Μαρ. 2026 13:29
Pelop News

Συνελήφθη την Παρασκευή 20 Μαρτίου στη Δυτική Αχαΐα ένας άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να μετακινεί 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αρχές διαπίστωσαν την παράβαση στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση των μέτρων, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ