Δυτική Αχαΐα: Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά μετακινώντας 150 αιγοπρόβατα – Συνελήφθη ένας άνδρας

Συνελήφθη την Παρασκευή 20 Μαρτίου στη Δυτική Αχαΐα ένας άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να μετακινεί 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αρχές διαπίστωσαν την παράβαση στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση των μέτρων, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

