Δυτική Αχαΐα: Ποιος είναι ο 61χρονος που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Αχαΐα, με θύμα τον 61χρονο Αναστάσιο Αναστασόπουλο, η απώλεια του οποίου έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα έγινε στον δρόμο που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή που οδηγούσε ο 61χρονος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε 39χρονος άνδρας από το Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αναστάσιος Αναστασόπουλος φορούσε προστατευτικό κράνος, ωστόσο η ένταση της πρόσκρουσης αποδείχθηκε μοιραία.

Συνελήφθη ο οδηγός του αγροτικού

Μετά το δυστύχημα, ο 39χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων από το σημείο.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στην πλήρη αποτύπωση του πώς συνέβη η σύγκρουση στον δρόμο Νιφορέικα – Καλαμάκι, σε ένα ακόμη δυστύχημα που προστίθεται στη μακρά λίστα των θανατηφόρων τροχαίων και αφήνει πίσω του μια ακόμη ανθρώπινη απώλεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το συμβάν αναφέρει: “Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το απόγευμα, στα Νιφορέικα Δυτικής Αχαΐας.

Ειδικότερα, 61χρονος άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια”.

