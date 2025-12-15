Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρας βρέθηκε στο δρόμο
Υπόθεση θρίλερ στη Δυτική Αχαΐα, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στο δρόμο, το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025.
Στον δρόμο που συνδέει τον Αραξο με το Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα, βρέθηκε νεκρός αλλοδαπός.
Η σορός του άνδρα – περίπου 70 ετών – που φέρει εμφανή τραύματα, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025.
Ερευνες για την υπόθεση διενεργεί η Αστυνομία.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News