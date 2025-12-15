Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρας βρέθηκε στο δρόμο

Στον δρόμο που συνδέει τον Αραξο με το Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα, βρέθηκε νεκρός αλλοδαπός.

Η σορός του άνδρα – περίπου 70 ετών – που φέρει εμφανή τραύματα, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025.

Ερευνες για την υπόθεση διενεργεί η Αστυνομία.

