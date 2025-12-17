Δυτική Αχαΐα: Στο σφυρί έκταση 100 στρεμμάτων για τον «Ελληνα Εσκομπάρ» ΦΩΤΟ

Εκτός από το πλούσιο και «περιπετειώδες» ποινικό παρελθόν του, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, γνωστός πλέον και ως «Έλληνας Εσκομπάρ», με καταγωγή από την Αχαΐα, συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, όμως, ο συγκεκριμένος είχε αναπτύξει διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδυτικές κινήσεις, δημιουργώντας και… χρέη, λόγω των οποίων φιλοξενείται και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, για την Παρασκευή 19/12/2025 έχει προγραμματιστεί επαναληπτικός πλειστηριασμός για έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Ο αρχικός έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Η εξέλιξη αυτή βέβαια είναι προφανώς το… τελευταίο που απασχολεί τον «Έλληνα Εσκομπάρ» δεδομένων των βαρύτατων κατηγοριών με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος, ωστόσο έχει τη σημασία της…

Το «φέσι»

Ο πλειστηριασμός στρέφεται σε βάρος του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου που δηλώνει κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Νέων Πόρων, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύμπου, του Δήμου Δίου και Ολύμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ενώ επισπεύδων είναι φυσικό πρόσωπο από την Πάτρα.

Όπως προκύπτει από τους εκτελεστούς τίτλους, το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ (πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως), που αποτελεί «μέρος των επιδικασθέντων κεφαλαίων των συνολικών επιταχθεισών απαιτήσεων, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του υπερού η εκτέλεση για την είσπραξη των υπολοίπων συνολικών επιταχθέντων ποσών, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό», όπως σημειώνεται.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για «φέσι» του Αγγελόπουλου προς τον επισπεύδοντα που σχετίζεται με αγοραπωλησίες από την εποχή του Νοεμβρίου 2004, δηλαδή 21 χρόνια πριν.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Στο σφυρί αναμένεται να βγει αγροτική έκταση αποτελούμενη από 18 όμορα αγροτεμάχια στην περιοχή του Καλαμακίου, επί της οδού Δωδεκανήσων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού, στην Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Καλαμάκι (παλαιά ονομασία Βίδοβα) είναι οικισμός με 356 κατοίκους, που αναπτύσσεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού 64 (Κάτω Αχαΐα–Άραξος) και σε απόσταση 5,5 χλμ. δυτικά της Κάτω Αχαΐας, η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καθώς και το εμπορικό-οικονομικό κέντρο της περιοχής.

Η ευρύτερη περιοχή έχει αγροτικές χρήσεις με καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, αμπελιών και ελαιόδεντρων ενώ στις εκτός σχεδίου εκτάσεις είναι αραιοδομημένη με διάσπαρτες μονοκατοικίες, κυρίως κοντά στη θάλασσα, καθώς και κτίρια αγροτοκτηνοτροφικού χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται 1 χλμ. βόρεια του Καλαμακίου, απέναντι από τις εγκαταστάσεις της Διασποράς της 116 Πτέρυγας Μάχης.

Σημειώνεται ότι η έκταση έχει μακρόστενο σχήμα και είναι παραθαλάσσια, ενώ η ανάπτυξη της περιοχής εμφανίζεται σταθερή και οι αξίες των ακινήτων ελαφρά ανοδικές.

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 97.931,67 τ.μ., και όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από 18 ξεχωριστά, όμορα, αγροτεμάχια, τα οποία περιήλθαν στον Αλ. Αγγελόπουλο κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, μέσω συμβολαίων αγοραπωλησίας, τον Ιούνιο του 2004.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, πρόκειται για:

ΑΚΙΝΗΤΟ 1: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000,14 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 2: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 8.000,16 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 3: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 15.051,47 τ.μ. που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 4: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 8.000,06 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 5: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 15.051,47 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 6: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 1.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 7: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 2.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 8: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 5.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 9: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 3555 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 10: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 3.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 11: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο διότι δεν διαθέτει πρόσωπο σε δημοτική ή άλλη δημόσια οδό, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 12: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 3.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 13: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 6.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 14: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, διότι δεν διαθέτει πρόσωπο σε δημοτική ή άλλη δημόσιο οδό, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 15: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, γιατί δεν έχει πρόσωπο σε δημοτικό ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 16: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 17: Ένα αγρό ξερικό, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο λόγω έλλειψης προσώπου σε δημοτικό δρόμο ή άλλο δημόσιο δρόμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 4.000 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

ΑΚΙΝΗΤΟ 18: Ένα αγρό ξερικό, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή του καταμέτρηση, 3.324,77 τ.μ., που βρίσκεται στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.

Όπως τονίζεται στην έκθεση κατάσχεσης, πρόκειται για όμορα αγροτεμάχια, τα οποία ο Αγγελόπουλος έχει ενοποιήσει, αποτελώντας ένα ακίνητο (αγρόκτημα), προερχόμενο από την αγορά 18 όμορων ακινήτων, που συναποτελούν μια ενιαία καλλιεργήσιμη έκταση 97.931,67 τ.μ. (μετά της εντός αυτού υφιστάμενης μίας γεώτρησης).

Η έκταση εκτιμάται ως άρτια και οικοδομήσιμη, χωρίς περιορισμούς δόμησης, σύμφωνα δε με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες είναι μη δασική. Ακόμη, είναι περιφραγμένη και διαθέτει τρεις μεγάλες συρόμενες μεταλλικές θύρες στην πρόσοψη.

Στο εσωτερικό της υπάρχουν ορισμένα ελαιόδεντρα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια χρησιμοποιείται για μονοετείς καλλιέργειες. Επίσης, μεταξύ των αγροτεμαχίων 11 και 12 φαίνεται να υπάρχει και μικρή δεξαμενή νερού.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της θέσης και του πολεοδομικού καθεστώτος, η αντιμετώπιση της έκτασης ως ενιαίου ακινήτου αποτελεί και την οικονομικά βέλτιστη αξιοποίηση, καθώς η συνολική της αξία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους αξιών των αγροτεμαχίων, εάν αυτά εκτιμώνταν ξεχωριστά ως αυτοτελή. Έτσι, ενώ το επιμέρους άθροισμα των αξιών των αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 649.800 ευρώ, η τιμή πρώτης προσφοράς για την ενιαία (ως οικονομικό σύνολο) παραθαλάσσια και οικοδομήσιμη έκταση επιφάνειας 97.931,67 τ.μ., με πρόσβαση μέσω ασφαλτοστρωμένης οδού, έχει οριστεί σε 2.190.000 ευρώ.

