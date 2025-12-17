Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Με ρίζα που κρατά από την Ράχη Αχαΐας, αλλά γεννημένος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ο επονομαζόμενος και ως «Ελληνας Εσκομπάρ» μπορεί να μην είχε πολλές παρουσίες στην περιοχή ως ελεύθερος άνθρωπος, πέρασε όμως ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην Αχαΐα, ως έγκλειστος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Δυτική Αχαΐα: Στο σφυρί έκταση 100 στρεμμάτων για τον «Ελληνα Εσκομπάρ» ΦΩΤΟ

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχε συνηθίσει εκτός φυλακής, χωρίς ωστόσο να χάσει ποτέ το ειδικό βάρος του ονόματός του.

Ανθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα μεταφέρουν στην «Π» το προφίλ του επιχειρηματία που φέρεται να έφερνε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, μέσω διεθνών δικτύων που για χρόνια παρέμεναν στο σκοτάδι. Παρά το βαρύ παρελθόν και τη φήμη που τον ακολουθούσε, η παρουσία του στο κατάστημα κράτησης δεν συνοδευόταν από εντάσεις ή προκλήσεις.

Τον χαρακτηρίζουν ως έναν ήσυχο άνθρωπο, χαμηλών τόνων, που σχεδόν δεν τον άκουγες και δεν ενοχλούσε κανέναν.

Παρά το χαμηλό του προφίλ, όλοι ήξεραν ποιος ήταν και τι εκπροσωπούσε. Οι συγκρατούμενοί του τον σέβονταν και ποτέ κανείς δεν τόλμησε να κινηθεί εναντίον του, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα πρόσωπο με ισχυρές διασυνδέσεις. Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» απολάμβανε τον σεβασμό όλων, χωρίς να χρειάζεται να τον επιβάλει.

Τα επισκεπτήριά του ήταν λιγοστά και αυστηρά επιλεγμένα. Μόνο οι δικηγόροι του τον επισκέπτονταν, προκειμένου να μιλήσουν μαζί του για τις πολυάριθμες υποθέσεις που είχε ανοίξει με τη Δικαιοσύνη σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η μοναδική φορά που προκλήθηκε επεισόδιο με τον ίδιο ήταν με έναν εκ των δικηγόρων του. Ηταν ένα ξέσπασμα, ένα λεκτικό επεισόδιο με έντονες φωνές, καθώς ο κρατούμενος επιτέθηκε φραστικά στον νομικό, κατηγορώντας τον ότι του είχε «φάει» πολλά χρήματα. Το επεισόδιο, ωστόσο, έληξε γρήγορα, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Ο 60χρονος άνδρας συνέχισε να εκτίει την ποινή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι που μεταφέρθηκε σε αγροτικές φυλακές, από όπου πήρε αποφυλακιστήριο το 2024, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο κράτησης.

Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί το 2004 στη Γερμανία για μεταφορά άνω των πέντε τόνων κοκαΐνης με το πλοίο Africa 1, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατάφερε να μετατρέψει τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί και το 2015 αφέθηκε ελεύθερος, έστω και για λίγο, με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Δύο μήνες αργότερα συνελήφθη και πάλι, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν και άλλες κακουργηματικές διώξεις, οδηγούμενος ξανά στις φυλακές, συγκεκριμένα στο κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



