Δυτική Αχαΐα – Συνάντηση εργασίας Αλεξόπουλο-Αντιδημάρχων: «Προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού, της συλλογικής ευθύνης και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της δημοτικής Αρχής,  επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

03 Φεβ. 2026 17:33
Pelop News

Συνάντηση εργασίας με τους Αντιδημάρχους είχε το μεσημέρι της Τρίτης στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στη διοίκηση του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, στον καθορισμό σαφών στόχων ανά τομέα ευθύνης και στη στενή συνεργασία, με γνώμονα την ταχύτερη υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.

«Συνεχίζουμε όσα έγιναν σωστά, διορθώνουμε αδυναμίες και προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι πολίτες μάς αξιολογούν καθημερινά, όχι από τις προθέσεις μας, αλλά από τα αποτελέσματα. Ο Δήμος μας χρειάζεται μια ομάδα ενωμένη, λειτουργική και παρούσα. Και αυτό είναι στο χέρι μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για ενότητα, συνέπεια και αποτελεσματική διοίκηση, με στόχο έναν Δήμο λειτουργικό κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

