Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας

Ανησυχία προκάλεσε στη Δυτική Αχαΐα το περιστατικό με μια 17χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας χωρίς τις αισθήσεις της, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε οικία φιλικού προσώπου. Το ιατρικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα, σταθεροποιώντας την κατάσταση της ανήλικης και αποτρέποντας περαιτέρω επιπλοκές.

Όπως είχε γράψει το pelop.gr, η νεαρή είχε μεταβεί το προηγούμενο βράδυ σε σπίτι στην περιοχή, όπου –όπως όλα δείχνουν– κατανάλωσε υπερβολικό αλκοόλ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας και παρακολούθησης, η υγεία της σταθεροποιήθηκε και αποχώρησε.

Δ. Αχαΐα: Ανήλικη λιποθύμησε μετά από υπερβολική χρήση αλκοόλ, ακολούθησαν συλλήψεις

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα, με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν δύο γυναίκες:

η οικοδέσποινα της οικίας όπου διοργανώθηκε το γλέντι, και

η μητέρα της 17χρονης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς –σύμφωνα με την προανάκριση– η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που είχε οργανωθεί στο σπίτι. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και ότι η άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ήταν καθοριστική για την υγεία της ανήλικης.

Το συμβάν έρχεται να υπενθυμίσει τους σοβαρούς κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους και τον ρόλο που διαδραματίζει η επίβλεψη σε κοινωνικές συναθροίσεις, ειδικά όταν συμμετέχουν ανήλικα άτομα.

