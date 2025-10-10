Δυτική Αχαΐα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Τσώκου με Αλεξόπουλο

Ο πολιτευτής της ΝΔ στην Αχαΐας Ανδρέας Τσώκος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για να ανακάμψουν οι τοπικές κοινωνίες».

10 Οκτ. 2025 8:56
Pelop News

Με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο συναντήθηκε ο Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσώκος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν τα σημαντικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την προώθηση λύσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Συζητήθηκαν σε βάθος οι καταστροφικές συνέπειες της νόσου της ευλογιάς, που πλήττει την κτηνοτροφία της Δυτικής Αχαΐας. Τονίστηκε η ανάγκη για άμεση και ισχυρή θεσμική παρέμβαση, ώστε να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι, να αποζημιωθούν ταχύτερα και να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου.

2. Εξετάστηκε η κατάσταση των περιοχών, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, με έμφαση στην ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των υποδομών, των περιβαλλοντικών ζημιών και την ενίσχυση των πληγέντων συμπολιτών.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Τσώκος υπογράμμισε τη δέσμευσή του να συμβάλει τα μέγιστα για την επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τη Δυτική Αχαΐα.

Ο Ανδρέας Τσώκος δήλωσε σχετικά: «Η Δυτική Αχαΐα, οι άνθρωποί της και οι παραγωγοί της, δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με πράξεις. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο για όσα προβληματίζουν τους συμπολίτες μας, για να βρούμε λύσεις.
Με συντονισμένες ενέργειες, μπορούμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και να βγούμε δυνατότεροι. Η επόμενη μέρα στη Δυτική Αχαΐα θα μας βρει σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Είμαστε εδώ, δίπλα σε κάθε παραγωγό και σε κάθε πολίτη, για να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή θα ανθίσει ξανά, με ασφάλεια και αισιοδοξία για το μέλλον».

 
