Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

19 Φεβ. 2026 22:29
Pelop News

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στη Δυτική Αχαΐα. Θυμίζουμε ότι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα. αλλά πλέον τίθεται κίνδυνος επέκτασής της σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή εκτάσεις.

Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μάλιστα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις πλήρους κατάσβεσης, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Συνολικά επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα, ενώ πλέον αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

