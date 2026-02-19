Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός στις Αρχές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα, στη Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα ήδη σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και άνδρες, οι οποίοι επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που επεκτείνονται με ταχύτητα στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

Όμως το έργο της κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες ή εξοπλισμό που βρίσκονταν στον χώρο.

Πλέον για λόγους ασφαλείας, οι αρχές έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Από την πλευρά τους οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

