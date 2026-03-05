Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Υπόμνημα με τα επείγοντα αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής επέδωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε εκδήλωση στην Κ. Αχαΐα, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Δήμαρχος μετέφερε την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, επαναλαμβάνοντας ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, μετά τα σοβαρά πλήγματα που δέχθηκε το 2025 από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου και την εκτεταμένη εμφάνιση της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές συνέπειες, με δεκάδες παραγωγούς να έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο και να βρίσκονται χωρίς εισόδημα και προοπτική επανεκκίνησης της δραστηριότητάς τους.

Κατά την επίδοση του υπομνήματος, ο κ. Αλεξόπουλος τόνισε ότι η κτηνοτροφία της περιοχής βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς περισσότερα από 23.000 αιγοπρόβατα και αμνοερίφια σε 27 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα για το μέλλον του κλάδου να είναι έντονη.

Ο Δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργο Βεσκούκη και τους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, Άννα Παπαζαφείρη και Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, αναφέρθηκε στα κυρίαρχα ζητήματα που απαιτούν άμεσα λύσεις, όπως ο κίνδυνος απώλειας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω υποχρεωτικών θανατώσεων, η ανάγκη αποζημίωσης των αποθηκευμένων ζωοτροφών που έμειναν αδιάθετες μετά τη θανάτωση των ζώων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των πληγέντων κτηνοτρόφων για το 2026 και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο παρατεταμένος εγκλεισμός των ζώων στις πληγείσες περιοχές.

Επίσης, ο κ. Αλεξόπουλος έθεσε στον Υφυπουργό και τα ευρύτερα ζητήματα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, όπως η επέκταση του αρδευτικού έργου από το φράγμα Πηνειού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εντατικοποίηση των ελέγχων για τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου και ανασυγκρότησης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

«Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους παραγωγούς της περιοχής και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Να σημειωθεί, πως τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων εξειδικεύτηκαν στον Υφυπουργό τόσο από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Γιάννη Θανασούλια, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών και κτηνοτρόφων.

