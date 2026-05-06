Δυτική Αττική: Σπείρα-μαμούθ με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ, 117 απάτες και λεία άνω των 3 εκατ. ευρώ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για υπόθεση οργανωμένης απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, επτά άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ οι Αρχές συνδέουν τη δράση της ομάδας με τουλάχιστον 117 περιπτώσεις και παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

06 Μάι. 2026 11:51
Pelop News

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με στόχο την πλήρη αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, χρησιμοποιώντας ως κάλυψη την ψευδή ιδιότητα υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες και εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να τους αποσπούν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα. Στο στόχαστρό τους φέρεται να βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι, τους οποίους εκμεταλλεύονταν μεθοδικά, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη και τον αιφνιδιασμό.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από την έκταση που φαίνεται να είχε η δράση του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ έχουν ήδη εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη σπείρα προκαλεί αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλο το εύρος της δραστηριότητας της ομάδας, αλλά και τον ακριβή ρόλο που είχε κάθε ένας από τους συλληφθέντες. Οι επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο είχε στηθεί και λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να παγιδεύει τα θύματά του.

