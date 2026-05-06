Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό σε διάβαση πεζών

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η ένορκη διοικητική εξέταση που διατάχθηκε μετά την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα. Το κορίτσι τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό σε διάβαση πεζών
06 Μάι. 2026 11:45
Pelop News

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ERTnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας ότι, πέρα από τη δικαστική διερεύνηση, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη εσωτερική διοικητική διαδικασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο οδηγός του περιπολικού έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 12χρονη φέρεται να περνούσε από τη διάβαση πεζών λίγο μετά τις 20:00, όταν παρασύρθηκε από το όχημα της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης: Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από Δημοτικό Σχολείο

Η κατάσταση της 12χρονης

Η κατάσταση της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία ως προς τη ζωή της, ωστόσο ο τραυματισμός της ήταν σοβαρός, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου και τοποθετήθηκαν λάμες.

Το γεγονός ότι το παιδί τραυματίστηκε ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διέσχιζε διάβαση πεζών, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση και καθιστά κρίσιμη τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Παράλληλα με την ΕΔΕ, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Σαλαμίνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε και πώς σημειώθηκε η παράσυρση της 12χρονης.

Το βάρος πλέον πέφτει τόσο στη διοικητική όσο και στην ποινική διερεύνηση, ώστε να προκύψει καθαρή εικόνα για τις ευθύνες και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
12:14 Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»
12:13 Τουρκία: Σφοδρή επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν – «Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά»
12:12 Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ