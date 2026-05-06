Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό σε διάβαση πεζών

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ERTnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας ότι, πέρα από τη δικαστική διερεύνηση, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη εσωτερική διοικητική διαδικασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο οδηγός του περιπολικού έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 12χρονη φέρεται να περνούσε από τη διάβαση πεζών λίγο μετά τις 20:00, όταν παρασύρθηκε από το όχημα της αστυνομίας.

Η κατάσταση της 12χρονης

Η κατάσταση της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία ως προς τη ζωή της, ωστόσο ο τραυματισμός της ήταν σοβαρός, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου και τοποθετήθηκαν λάμες.

Το γεγονός ότι το παιδί τραυματίστηκε ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διέσχιζε διάβαση πεζών, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση και καθιστά κρίσιμη τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Παράλληλα με την ΕΔΕ, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Σαλαμίνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε και πώς σημειώθηκε η παράσυρση της 12χρονης.

Το βάρος πλέον πέφτει τόσο στη διοικητική όσο και στην ποινική διερεύνηση, ώστε να προκύψει καθαρή εικόνα για τις ευθύνες και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

