Δυτική Ελλάδα: 24 τροχαία, 2 νεκροί και πάνω από 2.100 επικίνδυνες παραβάσεις σε έναν μήνα

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και την τροχονομική δραστηριότητα του Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας την εικόνα της οδικής ασφάλειας στις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 24 τροχαία ατυχήματα, έναντι 29 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Τα τροχαία και οι τραυματισμοί

Αναλυτικά σημειώθηκαν:

2 θανατηφόρα δυστυχήματα (έναντι 3 τον Φεβρουάριο του 2025)

1 τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό (έναντι κανενός πέρυσι)

21 τροχαία με ελαφρούς τραυματισμούς (έναντι 26 το 2025)

Από τα περιστατικά προέκυψαν συνολικά 37 παθόντες, όσοι και τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν:

2 νεκροί

2 σοβαρά τραυματίες

33 ελαφρά τραυματίες

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων

Από την τροχονομική έρευνα προέκυψε ότι τα βασικότερα αίτια των τροχαίων ήταν:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

παραβίαση προτεραιότητας

λάθη οδηγών ή πεζών

Χιλιάδες έλεγχοι στους δρόμους

Στο πλαίσιο της τροχονομικής αστυνόμευσης, οι υπηρεσίες Τροχαίας της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.

Τον Φεβρουάριο συγκροτήθηκαν 231 συνεργεία αλκοολομέτρησης, πραγματοποιήθηκαν 3.575 έλεγχοι μέθης και διαπιστώθηκαν 112 παραβάσεις.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν συνολικά 2.163 επικίνδυνες παραβάσεις.

Μεταξύ αυτών:

779 για υπερβολική ταχύτητα

315 για μη χρήση κράνους

296 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

135 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

85 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

68 για αντικανονικό προσπέρασμα

66 για παραβίαση προτεραιότητας

40 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

20 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

185 παραβάσεις σχετικές με ΚΤΕΟ

53 για φθαρμένα ελαστικά

121 για επικίνδυνους ελιγμούς

Υπενθύμιση για ασφαλή οδήγηση

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και καλεί τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με προσοχή και να αποφεύγουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Μεταξύ άλλων, οι οδηγοί καλούνται να μην καταναλώνουν αλκοόλ πριν οδηγήσουν, να μην υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος, να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση και να σέβονται τα σήματα και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

