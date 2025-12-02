Δυτική Ελλάδα: Εκκίνηση του Living Lab για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού στο έργο LIBECCIO

Με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων και επαγγελματιών του τουρισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το Living Lab του έργου LIBECCIO, εισάγοντας νέα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές συνεργασίας στη διαχείριση προορισμών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων στον τουρισμό.

02 Δεκ. 2025 12:51
Pelop News

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από φορείς του τουρισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, το σεμινάριο ευαισθητοποίησης και η εναρκτήρια συνάντηση του Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIBECCIO.

Το έργο, με πλήρη τίτλο “SustainabiLIty of tourism By EnhanCing Cooperation and dIgital transformatiOn” και με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην τουριστική βιομηχανία, υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Interreg Euro-MED 21-27 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικτυακή πλατφόρμα DMSS (Destination Management Support System), ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που ενσωματώνει δείκτες βιωσιμότητας και ανάλυση Big Data, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στη στρατηγική λήψη αποφάσεων στον τομέα του τουρισμού.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστήμιου Πατρών, Απόστολος Ραφαηλίδης, αναφέρθηκε στα δεδομένα και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στον τουρισμό, ενώ ο κύριος ερευνητής ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Χρήστος Αλεξάκος, ανέπτυξε τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων.

Μετά την παρουσίαση του έργου LIBECCIO, της Πλατφόρμας Καινοτομίας Τουρισμού (ETIP) και του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), ακολούθησε η έναρξη λειτουργίας του Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab), που περιελάβανε την πιλοτική δοκιμή του συστήματος DMSS και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την αξιολόγησή της.

Η δραστηριότητα του Living Lab θα συνεχιστεί με διαδικτυακές συναντήσεις για τη δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος DMSS το επόμενο διάστημα.

