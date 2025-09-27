Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκτεταμένες παρεμβάσεις καθαρισμού ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες -Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας- και περιλαμβάνουν απομάκρυνση προσχώσεων, βλάστησης, μπαζωμάτων και απορριμμάτων, καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

Η προτεραιότητα δίνεται σε επικίνδυνα σημεία, τα οποία εντοπίζονται κατόπιν αυτοψιών από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, ενώ έχει ήδη ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση των μέτρων, κυρίως σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από πυρκαγιές.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης επισήμανε: «Από την περασμένη εβδομάδα, τόσο με δικές μας δυνάμεις όσο και με εργολάβους, προχωρούμε σε καθαρισμούς ποταμών, ρεμάτων και θολοποτάμων. Χθες ο προγραμματισμός μας ανετράπη, λόγω της φωτιάς στο Ανω Καστρίτσι, καθώς χρειάστηκε να συμβάλουμε στην κατάσβεση, ωστόσο οι καθαρισμοί συνεχίζονται κανονικά.

Ξεκινήσαμε από τον Μείλιχο και τον Χάραδρο, ενώ επεμβάσεις γίνονται και σε μικρά ρέματα και θολοποτάμους, πλάτους 1,5-2 μέτρων, όπου υπάρχουν επικίνδυνα σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι αν σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, τα καθαρισμένα σημεία μπορεί να ξαναγεμίσουν με φερτά υλικά. Γι’ αυτό επισημαίνουμε πως χρειάζονται ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα από το Δασαρχείο στα βουνά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των εμπλεκομένων». Μεταξύ άλλων σημείων, στην Αχαΐα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες καθαρισμών στον Σελινούντα, τον Μείλιχο, τον Λιακατά, τον Χάραδρο, ενώ εργασίες γίνονται σε ποτάμια και χειμάρρους της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.



Χθες, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, με έγγραφό της, ενημερώνει όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από απόψε το βράδυ έως και αύριο το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν το Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη καλέσει περιφέρειες, δήμους και κρατικές υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.

