Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς, αλλά και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 14 Δεκεμβρίου 2025, διενεργήθηκαν συνολικά 15.515 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.017 παραβάσεις σε οδηγούς – εκ των οποίων 40 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής – καθώς και 116 παραβάσεις σε επιβάτες.

Από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν, οι 782 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (με 39 διανομείς), οι 114 επιβάτες δικύκλων και οι 234 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Αναλυτικά, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική (623) και τη Θεσσαλονίκη (152), ενώ στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις. Ακολούθησαν η Κρήτη με 65, τα Ιόνια Νησιά με 55, η Θεσσαλία με 46, η Πελοπόννησος με 36, το Νότιο Αιγαίο με 35, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 31, η Κεντρική Μακεδονία με 20, η Στερεά Ελλάδα με 18, το Βόρειο Αιγαίο με 17 και η Ήπειρος με 15 παραβάσεις.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία ενισχύει το μήνυμα μηδενικής ανοχής, αυστηροποιώντας τις ποινές για τη μη χρήση κράνους. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, καθώς και οι ίδιες κυρώσεις για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ζωής.

Η παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους θα συνεχιστεί καθημερινά, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής εφαρμογής του μέτρου και την καλλιέργεια πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

