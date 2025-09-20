Δυτική Ελλάδα: Η Αχαΐα στην «πρώτη γραμμή» των παραβάσεων χωρίς κράνος – Πάνω από 1.200 σε 11 εβδομάδες

Η Αχαΐα κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα, με τα στοιχεία της Αστυνομίας να δείχνουν ανησυχητική εικόνα.

20 Σεπ. 2025 13:00
Pelop News

Στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον αριθμό των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί τις τελευταίες 11 εβδομάδες για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Δυτική Ελλάδα έχουν βεβαιωθεί από τα τέλη Ιουνίου, όταν ξεκίνησε η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Ειδικότερα, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 17.810 έλεγχοι σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 2.574 παραβάσεις. Η Αχαΐα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.261, ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία με 981 και η Ηλεία με 332. Από αυτές, 2.043 παραβάσεις αφορούν οδηγούς δικύκλων και 531 επιβάτες.

Οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου (26 Ιουνίου – 6 Ιουλίου), όπου έφτασαν τις 313, ενώ οι λιγότερες καταγράφηκαν την εβδομάδα 11 – 17 Αυγούστου (126).

Πανελλαδικά, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική (8.854 παραβάσεις), ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (3.880), τα Ιόνια Νησιά (3.276) και η Δυτική Ελλάδα (2.574). Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Κρήτη (2.541). Αντίθετα, τις λιγότερες παραβάσεις κατέγραψαν η Δυτική Μακεδονία (148) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (789).

Συνολικά, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μαζί με την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν 254.860 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28.531 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4.490 σε επιβάτες. Επιπλέον, 2.518 παραβάσεις επιβλήθηκαν σε οδηγούς πατινιών και 565 σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται αυστηροποίηση των ποινών, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Οι κυρώσεις είναι βαριές: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό, ίδιες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν μεριμνήσει για την ασφάλεια του επιβάτη, καθώς και 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη χωρίς κράνος. Για τους οδηγούς πατινιών το πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Η εκστρατεία θα συνεχιστεί με στόχο να εμπεδωθεί η κουλτούρα οδικής ασφάλειας και να μειωθούν οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί στους ελληνικούς δρόμους.
