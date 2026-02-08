Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 29 τροχαία ατυχήματα έναντι 43 τον Ιανουάριο του έτους 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

5 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 2 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι τον Ιανουάριο του έτους 2025. Κανένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 5 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

τον Ιανουάριο του έτους 2025. 24 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 36 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 39 παθόντες έναντι 61 τον Ιανουάριο του έτους 2025:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

7 νεκροί, έναντι 2 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

έναντι τον Ιανουάριο του έτους 2025. Κανένας σοβαρά τραυματίας, έναντι 5 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

σοβαρά τραυματίας, έναντι τον Ιανουάριο του έτους 2025. 32 ελαφρά τραυματίες, έναντι 54 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς

Παραβίαση προτεραιότητας

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Ιανουάριο του έτους 2026 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 261 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 3.986 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 99 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 1.852 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

640 για υπερβολική ταχύτητα 226 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση 270 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση 80 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 26 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 52 για παραβίαση προτεραιότητας 103 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 77 για αντικανονικό προσπέρασμα 19 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων 149 για Κ.Τ.Ε.Ο. 43 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά 167 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος.

Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.

Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.

Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



