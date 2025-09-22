Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 2.500 κλήσεις για κράνος σε 11 εβδομάδες

Στην πρώτη θέση η Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους από δικυκλιστές.

Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 2.500 κλήσεις για κράνος σε 11 εβδομάδες Φωτογραφία αρχείου
22 Σεπ. 2025 8:55
Pelop News

Στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον αριθμό των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί τις τελευταίες 11 εβδομάδες για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Δυτική Ελλάδα έχουν βεβαιωθεί από τα τέλη Ιουνίου, όταν ξεκίνησε η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Ειδικότερα, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 17.810 έλεγχοι σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 2.574 παραβάσεις. Η Αχαΐα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.261, ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία με 981 και η Ηλεία με 332. Από αυτές, 2.043 παραβάσεις αφορούν οδηγούς δικύκλων και 531 επιβάτες.

Οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου (26 Ιουνίου-6 Ιουλίου), όπου έφτασαν τις 313, ενώ οι λιγότερες καταγράφηκαν την εβδομάδα 11-17 Αυγούστου (126).

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται αυστηροποίηση των ποινών, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Οι κυρώσεις είναι βαριές: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό, ίδιες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν μεριμνήσει για την ασφάλεια του επιβάτη, καθώς και 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη χωρίς κράνος. Για τους οδηγούς πατινιών το πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Η εκστρατεία θα συνεχιστεί, με στόχο να εμπεδωθεί η κουλτούρα οδικής ασφάλειας και να μειωθούν οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί στους ελληνικούς δρόμους.
