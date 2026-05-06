Δυτική Ελλάδα: Πόρισμα-«φωτιά» για οικοτροφείο στην Ηλεία – Έδεναν ασθενείς και τους έπαιρναν τις συντάξεις

Σε ιδιαίτερα βαριές καταγγελίες για κακομεταχείριση και εκμετάλλευση ευάλωτων ασθενών οδηγεί η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφείο) στη Δυτική Ελλάδα, όπου φιλοξενούνται ασθενείς με άνοια, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η δομή έχει έδρα στο νομό Ηλείας και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και την Υγειονομική Περιφέρεια. Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από επώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου προς το Υπουργείο Υγείας, η οποία διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ και αποτέλεσε τη βάση για τον ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε. Τα ευρήματα που προέκυψαν σκιαγραφούν ένα σκηνικό σοβαρών παρατυπιών, τόσο σε επίπεδο φροντίδας των ενοίκων όσο και στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Κακοποίηση και παράνομες πρακτικές περιορισμού

Σύμφωνα με την έκθεση, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας, με το προσωπικό να προχωρά ακόμη και σε ακινητοποίηση ενοίκων. Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονταν χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπευθύνου, ενώ δεν καταγράφονταν στο προβλεπόμενο βιβλίο λογοδοσίας, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν βρισκόταν στον χώρο, αλλά σε νησιωτική περιοχή, παρέχοντας –όπως καταγράφεται– οδηγίες τηλεφωνικά. Οι σχετικές ιατρικές εντολές φέρονται να υπογράφονταν εκ των υστέρων, κατά τις αραιές επισκέψεις του στη μονάδα.

Εκμετάλλευση οικονομικών πόρων των ενοίκων

Σοβαρές παρατυπίες εντοπίστηκαν και στη διαχείριση των οικονομικών των φιλοξενούμενων. Όπως διαπιστώθηκε, το προσωπικό εισέπραττε συντάξεις και επιδόματα των ενοίκων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογράφοντας με τα αρχικά τους κατά την παραλαβή χρημάτων από ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι ένοικοι επιβαρύνονταν με δαπάνες για τρόφιμα, γεύματα και λοιπές ανάγκες, παρότι οι συγκεκριμένες δαπάνες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, τα έξοδα καταλογίζονταν «εκ περιτροπής» στους φιλοξενούμενους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρή γνωστική έκπτωση.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η καταγραφή περίπτωσης κατά την οποία εργαζόμενοι παρέλαβαν τη σύνταξη ενοίκου ακόμη και 15 ημέρες μετά τον θάνατό του.

Παρέμβαση εισαγγελικών αρχών και ζητήματα περιουσίας

Μετά από ενημέρωση των ελεγκτών της ΕΑΔ, ο αρμόδιος εισαγγελέας προχώρησε στη διαδικασία υπαγωγής υπέργηρης ενοίκου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς διαπιστώθηκε ότι προσωπικά της αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στο οικοτροφείο και καταγραφεί ως εξοπλισμός της μονάδας, χωρίς τη συναίνεσή της.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν διέθετε συγγενικό περιβάλλον εντείνει τα ερωτήματα για πιθανή συστηματική εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων.

Σκιές γύρω από θανάτους και ιατρικές διαδικασίες

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν και οι συνθήκες θανάτου δύο ενοίκων. Σε μία περίπτωση, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον γιατρό για επιδείνωση της υγείας ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, εντοπίστηκε σοβαρή αντίφαση: ιατρικό πιστοποιητικό ανέφερε ότι ο θάνατος επήλθε σε νοσοκομείο, ωστόσο το ΕΚΑΒ βεβαίωσε ότι ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει εντός της δομής πριν τη διακομιδή του.

Ελλείψεις στα προσόντα προσωπικού και πειθαρχικές ευθύνες

Η έκθεση καταγράφει επίσης σοβαρές ελλείψεις στα προσόντα του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι δεν διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας, ενώ κατά την πρόσληψή τους δεν είχαν προσκομίσει βασικά δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, διερευνώνται πειθαρχικές ευθύνες για δύο υπαλλήλους – κοινωνιολόγο και κοινωνικό λειτουργό – που συμμετείχαν στη διαδικασία εισαγωγής ενοίκων στη δομή.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία καλείται πλέον να αξιολογήσει ποινικά τα ευρήματα και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η υπόθεση αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο τα κενά εποπτείας σε δομές φροντίδας ευάλωτων πολιτών, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της ενίσχυσης των ελέγχων και της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

