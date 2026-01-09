Δυτική Ελλάδα: Πού υπάρχουν μπλόκα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπές Κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, στα παρακάτω σημεία :

Ιόνια Οδός στα διόδια Αγγελοκάστρου,

Περιμετρική Οδός Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας,

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



