Δυτική Ελλάδα: «Πρωτιά» της Αχαΐας στις παραβάσεις κράνους – 91 οδηγοί και επιβάτες χωρίς προστασία σε μία εβδομάδα

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», εντείνοντας τους ελέγχους σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 91 παραβάσεις, την ώρα που τα πρόστιμα και οι ποινές αυστηροποιούνται με τον νέο ΚΟΚ.

05 Νοέ. 2025 11:13
Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 18η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συνολική ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Στη Δυτική Ελλάδα, το διάστημα 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025, διενεργήθηκαν 1.260 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις. Από αυτές, 74 αφορούσαν οδηγούς και 17 επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά Διεύθυνση Αστυνομίας κατανέμονται ως εξής:

  • Αχαΐας: 49 παραβάσεις
  • Αιτωλίας: 31 παραβάσεις
  • Ηλείας: 6 παραβάσεις
  • Ακαρνανίας: 5 παραβάσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω αυστηρότερων ποινών:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και αν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Το μήνυμα είναι σαφές: το κράνος δεν είναι διακοσμητικό, αλλά μια απλή πράξη ευθύνης που σώζει ζωές.
