Δυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας

Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η Άρτα, όπου ακραία φαινόμενα συνεχίζουν για τέταρτη μέρα να δοκιμάζουν τις αντοχές περιοχών και υποδομών. Στους Μελισσουργούς, περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, καθώς οι δρόμοι έχουν διαλυθεί από τους χειμάρρους που κατεβαίνουν από το βουνό, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

Οι ορμητικοί χείμαρροι που κατεβαίνουν από το βουνό έχουν κόψει τους δρόμους στα δύο, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αποκλεισμού. Η μετακίνηση μέσα και έξω από το χωριό είναι αδύνατη, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η δυσκολότερη του τριημέρου, με την Ήπειρο να καταγράφει εντυπωσιακούς όγκους νερού, ιδιαίτερα στην Άρτα. Το «112» ενεργοποιήθηκε για Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα φαινόμενα, ενώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των εκτεταμένων ζημιών και πλημμυρικών επιπτώσεων.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την κατάσταση των αποκλεισμένων οικισμών, ενώ οι κάτοικοι των Μελισσουργών παραμένουν σε αναμονή για κάθε ενδεχόμενη επέμβαση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



