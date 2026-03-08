Δυτική Ελλάδα: Το ΕΣΥ διαθέτει μόλις μία χειρουργό μαστού, μόλις 5 ογκολόγοι σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» για όλους τους καρκινοπαθείς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι 322.906 γυναίκες της Δυτικής Ελλάδας ζητούν ως αυτονόητο δικαίωμα τη δημιουργία οργανωμένου Κέντρου Μαστού στην περιοχή μας.

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην πρόληψη και ίσως να μην έχουν υποβληθεί ποτέ σε ψηλάφηση μαστού