Δυτική Ελλάδα: Το ΕΣΥ διαθέτει μόλις μία χειρουργό μαστού, μόλις 5 ογκολόγοι σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» για όλους τους καρκινοπαθείς
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι 322.906 γυναίκες της Δυτικής Ελλάδας ζητούν ως αυτονόητο δικαίωμα τη δημιουργία οργανωμένου Κέντρου Μαστού στην περιοχή μας.
Οι 322.906, που σημαίνει το 49,8% του πληθυσμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διεκδικούν ως δώρο για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τη δημιουργία ενός άρτια οργανωμένου Κέντρου Μαστού. Αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας της περιοχής μας υπηρετεί μόλις μία εξειδικευμένη χειρουργός μαστού.
Κι αυτό αφορά σε μία νόσο που έχει περάσει το κατώφλι σχεδόν του συνόλου των οικογενειών της περιοχής μας και γενικότερα της χώρας, μιας και ο καρκίνος του μαστού εξαπλώνεται με τη συχνότητα της γρίπης.
Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις -καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να στερείται Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών- κάθε χρόνο έχουμε περίπου 6.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού και περίπου 2.000 Ελληνίδες πεθαίνουν ετησίως από καρκίνο μαστού.
Ωστόσο υπάρχει και η θετική εικόνα. Σύμφωνα με αυτή, η πιθανότητα μία γυναίκα να πεθάνει από καρκίνο μαστού είναι μόλις 3% (1 στις 36). Αυτό το ποσοστό μειώνεται συνεχώς από το 1989, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών. Η σημαντική μείωση της θνητότητας των γυναικών με καρκίνο μαστού σήμερα, οφείλεται αφενός στην έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αφετέρου στα νέα αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα.
«Αυτό βέβαια προϋποθέτει οργανωμένα Κέντρα Μαστού, τα οποία θα αναλαμβάνουν την πάσχουσα από τη στιγμή της διάγνωσης έως την αποθεραπεία. Κάτι που η περιοχή μας όχι μόνο στερείται, αλλά είμαστε σε πολύ χειρότερο στάδιο απ’ ότι ήμασταν πριν από μερικά χρόνια» δηλώνει στην «Π» η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας Αγγελική Στεφανάκη.
Η ίδια εξηγεί: «Αυτή τη στιγμή σε όλη την Περιφέρειά μας στο δημόσιο σύστημα υγείας υπάρχει μία χειρουργός μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Στον ”Αγ. Ανδρέα” υπάρχουν γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι χειρουργούν και μαστό.
Αντιλαμβάνεστε ότι οι γυναίκες της περιοχής μας εάν δεν μπορούν να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αναζητήσουν λύση σε νοσοκομείο της Αθήνας».
Η περιπέτεια της ασθενούς με καρκίνο του μαστού δεν σταματά στη χειρουργική της κάλυψη. «Προβληματικές είναι και οι παγιωμένες πλέον συνθήκες διενέργειας χημειοθεραπείας. Στο ΠΓΝΠ υπάρχουν μόλις δύο γιατροί και ο καθηγητής και στον ”Αγ. Ανδρέα” δύο γιατροί. Αυτοί οι πέντε καλούνται να καλύψουν όλους τους καρκινοπαθείς της ευρύτερης περιφέρειας. Κάτι που είναι αδύνατον γι’ αυτό και υπάρχουν συνεχώς καταγγελίες από ασθενείς ότι δεν βρίσκουν γιατρό. Βελτίωση έχει υπάρξει την ακτινοθεραπεία μετά την επαναλειτουργία του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του ”Αγ. Ανδρέα”. Ολα αυτά όμως θα έπρεπε για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού να παρέχονται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου Κέντρου Μαστού. Το έχουμε ανάγκη. Το έχει ανάγκη η περιοχή μας. Ολοι το υπόσχονται, αλλά κανείς δεν μεριμνά για την ανάπτυξή του. Θα είναι σωτήριο για τις γυναίκες».
Παρά τις συνθήκες αυτές, το «Αλμα Ζωής» δίνει τη μάχη του για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη, καθώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην πρόληψη και ίσως να μην έχουν υποβληθεί ποτέ σε ψηλάφηση μαστού. Ο Σύλλογος είναι πλαισιωμένος από εθελοντές γιατρούς, τις εθελόντριές του και την παροχή δωρεάν κινητής μονάδας από την Περιφέρεια να φτάνει σε κάθε άκρο της περιοχής, εφαρμόζοντας πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Τη χρονιά που πέρασε, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εξετάστηκαν συνολικά 411 γυναίκες και εννέα άνδρες. Σε κάποιους από αυτούς εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News