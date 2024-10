Δυτική Όχθη: «Μάρτυρας» ο Παλαιστίνιος «σύμβολο» της ειρηνικής συμβίωσης, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Ο Ζιάντ Άμπου Χαλίλ, 66 ετών, που έγινε σύμβολο της ειρηνικής συμβίωσης στη Δυτική Όχθη, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού.

«Ο Ζιάντ Άμπου Χαλίλ, 66 ετών, έπεσε μάρτυρας αφού του επιτέθηκαν οι κατοχικές δυνάμεις κατά την εισβολή στο σπίτι του στην Ντούρα, στα νότια της Χεβρώνας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο γιος του, ο Μουράντ Άμπου Χαλίλ, είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας για να συλλάβουν τον αδελφό του, χτύπησαν τον πατέρα του. «Στις 3 τα ξημερώματα οι κατοχικές δυνάμεις μπήκαν στο σπίτι για να συλλάβουν τον αδελφό μου. Ο πατέρας μου προσπάθησε να τους εμποδίσει και τον χτύπησαν δύο φορές στο στήθος, μετά τον έσπρωξαν και το σώμα του χτύπησε στην πόρτα του σπιτιού».

Ο 66χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί. Οι στρατιώτες έφυγαν χωρίς να συλλάβουν τον γιο του.

Ο ισραηλινός στρατός που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο δεν θέλησε να δώσει κάποια συνέχεια.

