e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
Πάνω από 75 εκατ. ευρώ σε 86.814 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά ένα μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, με συνολικό ύψος 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους.
Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ
Σήμερα 20 Οκτωβρίου: 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.
Επίσης 20-24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεων που εκδόθηκαν πρόσφατα.
Καταβολές από τη ΔΥΠΑ
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα ΑΤΜ ή τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την πίστωση των ποσών.
