e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο

Πάνω από 75 εκατ. ευρώ σε 86.814 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
20 Οκτ. 2025 9:03
Pelop News

Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά ένα μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, με συνολικό ύψος 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Σήμερα 20 Οκτωβρίου: 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.

Επίσης 20-24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεων που εκδόθηκαν πρόσφατα.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα ΑΤΜ ή τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την πίστωση των ποσών.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ