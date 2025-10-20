e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο

Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά ένα μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, με συνολικό ύψος 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Σήμερα 20 Οκτωβρίου: 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.

Επίσης 20-24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεων που εκδόθηκαν πρόσφατα.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα ΑΤΜ ή τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την πίστωση των ποσών.

