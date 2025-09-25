ΕΑΠ: Εναρξη της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών

Πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών (Α’ Κύκλος) στην Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ, στην Πάτρα.

ΕΑΠ: Εναρξη της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών
25 Σεπ. 2025 8:52
Pelop News

Στις 20/9/25 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών (Α’ Κύκλος) στην Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ στην Πάτρα, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα.

Η εν λόγω Διεθνής Θερινή Ακαδημία λειτουργεί στο πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (ΚΘΒΕ) με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες» του ΕΑΠ, η οποία εγκαινιάστηκε με τη συνδιοργάνωση του 1oυ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Δημιουργία Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη 16  και 17 Μαρτίου 2025.

Η Θερινή Ακαδημία (20/9/2025-27/9/2025) στόχο έχει, μεταξύ άλλων, την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός Ελλάδος και ειδικότερα την προβολή των παραστατικών τεχνών. Απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες, καθώς επίσης και σε όλους τους ενδιαφερομένους ανεξαρτήτως προγενέστερης ειδίκευσης ή/και επαγγέλματος. Τα μαθήματα διδάσκονται από διεθνώς διακεκριμένους θεωρητικούς των παραστατικών τεχνών αλλά από ειδικούς και καλλιτέχνες με μεγάλη πρακτική εμπειρία.

Μεταξύ άλλων, στην έναρξη συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας φορέων – μελών του Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών. Η Διεθνής Θερινή Ακαδημία υποστηρίζεται εκτός από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από τους Δήμους Δωδώνης και Επιδαύρου καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.eap.gr/therini-akadimia-parastatikon-tekhnon-international-summer-academy-of-performing-arts-1os-kyklos/

 
