ΕΑΠ: Tρεις καθηγητές στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου ΦΩΤΟ

Στη λίστα με τους κορυφαίους top 2% επιστήμονες του κόσμου για το 2024, τρεις καθηγητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

ΕΑΠ: Tρεις καθηγητές στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου ΦΩΤΟ
23 Σεπ. 2025 11:03
Pelop News

Δημοσιεύτηκε η λίστα των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο γνωστή ως Stanford List of the World’s Top 2% Scientists αφορά στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως και κατατάσσει τους επιστήμονες σύμφωνα με τον επιστημονικό τους αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας δείκτες όπως οι δημοσιεύσεις, οι αναφορές και ο δείκτης h (h-index).

Η λίστα αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο και περιέχει την ανανεωμένη λίστα κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Συγκεκριμένα στη λίστα για τις δημοσιεύσεις για το έτος 2024 περιλαμβάνονται οι :

Ζέρβας Ευθύμιος, Αντιπρύτανη Υποδομών και Οικονομικών, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού,

ΕΑΠ: Tρεις καθηγητές στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου ΦΩΤΟ

Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

ΕΑΠ: Tρεις καθηγητές στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου ΦΩΤΟ

Δασακλής Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΕΑΠ: Tρεις καθηγητές στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου ΦΩΤΟ

Η διάκριση αυτή των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί τιμή και ενισχύει τη διεθνή εικόνα και το ερευνητικό στίγμα του ιδρύματος, αποδεικνύοντας ότι το ΕΑΠ εκτός από το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι και Πανεπιστήμιο που ενισχύει και προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

«Συγχαίρουμε θερμά τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στην έρευνα και στη δημιουργία πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης. Είμαστε βέβαιοι το ΕΑΠ θα συνεχίσει να λαμβάνει διακρίσεις τόσο για την εκπαιδευτική όσο και για την ερευνητική του αριστεία», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ