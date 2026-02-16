«Εμπλέκεται η κυβέρνηση», κόντρα Καραγκούνη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Μία ένα κόντρα ξέσπασε το απόγευμα σήμερα (16.02.2026) στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση

Ο δικαστικός έλεγχος θα εξειδικεύσει ποιος φταίει, πού υπήρξαν αστοχίες, αν έγιναν οι έλεγχοι από αυτούς που όφειλαν να κάνουν τους ελέγχους, ανέφερε για το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ο Κώστας Καραγκούνης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. «Ο νόμος εξειδικεύει ποιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και από ποιους», είπε χαρακτηριστικά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε απευθύνει σχετική επίκαιρη ερώτηση στο υπουργείο Εργασίας, είπε ότι το εργοστάσιο «Βιολάντα» έχει αποδειχθεί ότι δεν πληρούσε καμία προϋπόθεση ασφάλειας, ότι ήταν καταγεγραμμένες οι ελλείψεις και ότι «εμπλέκονται στη λειτουργία της επιχείρησης πρόσωπα του κυβερνώντος κόμματος, υψηλότατα ιστάμενα και πολύ κοντά στον πρωθυπουργό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο σημερινός υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου, ως δήμαρχος στα Τρίκαλα, είχε στην ευθύνη του και την πολεοδομία που ήταν αρμόδια να ελέγξει τις παραβιάσεις, ενώ ήταν και ο μηχανικός που υπέγραψε τις πρώτες άδειες για τη «Βιολάντα», η οποία «όπως φαίνεται, τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης και στον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι την επομένη της έκρηξης, «βγήκε στη δημόσια τηλεόραση και δήλωσε ανερυθρίαστα ότι η επιχείρηση ήταν υποδειγματική, ότι ο ίδιος το γνωρίζει, ότι την έχει επισκεφθεί κατ΄επανάληψη, ότι γίνονταν όλοι οι έλεγχοι, και επί υπουργίας του στο Ανάπτυξης, και επί υπουργίας του στο υπουργείο Εργασίας. «Αυτές οι δηλώσεις, την επομένη του δυστυχήματος, έχουν χαρακτηριστικά συγκάλυψης».

«Είναι ένα δυστύχημα τραγικό που πραγματικά μας πονάει όλους και προφανώς η έρευνα θα διεξαχθεί σε όλες τις πτυχές και για όλες τις ευθύνες και για τις αμέλειες και για τις αστοχίες και για τα πάντα», είπε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης και επισήμανε, ότι σε δικαστικό επίπεδο προχωρά η διαδικασία για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της τραγωδίας.

Ο κ. Καραγκούνης επισήμανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει λειτουργική ανεξαρτησία και πρόσθεσε ότι οι δύο υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου και ο κ. Γεωργιάδης, έχουν απαντήσει εμπεριστατωμένα για τα θέματα αυτά που θέτει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις, ειδικά στην περιοχή των Τρικάλων, κατά το 2025 ήταν 1.218, ενώ ειδικά στη «Βιολάντα» έλαβαν χώρα τέσσερις έλεγχοι που αφορούσαν την αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους χώρους εργασίας.

«Αυτό έγινε με την ενημέρωση και τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου», τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τη σχετική ενημέρωση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, θέματα εργονομίας, επίβλεψη της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, την καταλληλότητα, τη σήμανση και την πρόσβαση σε εξοπλισμό κατάσβεσης , την επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρονικής εγκατάστασης, την προστασία των εργαζομένων από πτώσεις στους χώρους παραγωγής, την εξέταση των εξόδων κινδύνου και της απρόσκοπτης εξόδου των εργαζομένων σε ασφαλές σημείο εκτός του εργοστασίου, τη συμμόρφωση του εξοπλισμού εργασίας στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σε θέματα υγείας και ασφάλειας, και τη μη απενεργοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας στο μηχανικό εξοπλισμό.

Είπε επίσης ότι έχει γίνει κλήση για παροχή εξηγήσεων και θα ακολουθήσουν διοικητές κυρώσεις.

Ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι οι έλεγχοι των υπηρεσιών επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας σε μια επιχείρηση, επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας. Ενδεικτικά ανέφερε:

τις θεσμικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου)

ελάχιστες προδιαγραφές χώρων (δάπεδα, διάδρομοι κυκλοφορίας, πρόσβαση στους εξοπλισμούς κατάσβεσης, τις εξόδους κινδύνου)

συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος (φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία, θόρυβος, συστήματα εξαερισμών)

ασφάλεια μηχανολογικού εξοπλισμού

μέσα ατομικής προστασίας, ασφαλής χειρωνακτική διακίνηση φορτίων,

έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – φθορές-βεβαίωση ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

«Αναφέρομαι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που έγινε στο συγκεκριμένο προφανώς εργοστάσιο, με την παρουσία του Εργατικού Κέντρου και την ενημέρωση», είπε ο κ. Καραγκούνης.

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι ο πρώην υπουργός Εργασίας και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι γίνανε όλοι οι έλεγχοι. Για να καταλάβουμε, η θέση του υπουργείου είναι ότι η επιχείρηση αυτή ελεγχόταν κανονικά και δεν βρέθηκαν παραβιάσεις;», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι παραπονούνταν για έντονη δυσοσμία στο χώρο και δυστυχώς, «ουδείς προστάτευσε αυτές τις ανθρώπινες ζωές».

Είπε επίσης, ότι ο πρώην περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός έχει υπογράψει άδειες λειτουργίας, με προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση, χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων, ειδικά σε σχέση με τις δεξαμενές και το προπάνιο.

Ανέφερε δε, ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» έχει παρελθόν με πλαστά τιμολόγια διακίνησης υγραερίου, ότι οι άδειες ανανεώνονταν χωρίς αυτοψία. «Αυτή η επιχείρηση τύγχανε σκανδαλώδους ανοχής σε σχέση με τη παραβίαση κανόνων ασφαλείας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και επέμεινε ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν έχουν πράξει το καθήκον τους οι εμπλεκόμενοι.

«Στη διάρθρωση των ευθυνών, η πολιτεία, όχι μόνο εδώ, αλλά και παντού στην Ευρώπη, εξειδικεύει τα επίπεδα των ελέγχων. Εδώ υπάρχει δικαστικός έλεγχος που θα εξειδικεύσει ποιος φταίει και που υπάρχουν αστοχίες», απάντησε ο κ. Καραγκούνης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας, για όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και της χρήσης αυτού σε βιομηχανικές δραστηριότητες, αυτές δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας, είπε ο υφυπουργός Εργασίας και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις, βάσει προγράμματος ή ύστερα από καταγγελία, και συντάσσει σχετική έκθεση, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στο ν.3982/2011, «ο οποίος είναι σαφής, και για την άδεια, και τους ελέγχους, περιοδικούς αλλά και μετά από καταγγελία».

«Εδώ λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχων, ώστε κάθε Αρχή να κάνει τον έλεγχο που πρέπει να κάνει», ανέφερε ο κ. Καραγκούνης και πρόσθεσε ότι με την έρευνα από την δικαιοσύνη, θα καταδειχθεί ποιος όφειλε, αν όφειλε να κάνει ελέγχους και αν πράγματι οι έλεγχοι αυτοί είχαν γίνει στις εγκαταστάσεις υγραερίου.

