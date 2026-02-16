Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση

Σε ευρύ φάσμα θεμάτων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αγγίζοντας ζητήματα που εκτείνονται από την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως την ενεργειακή πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι μέρος του πολιτικού συστήματος επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την υπόθεση. Τόνισε πως η διερεύνηση των συνθηκών ασφάλειας βρίσκεται αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη, η οποία —όπως είπε— εξετάζει τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων και κάθε ποινική διάσταση χωρίς εξαιρέσεις ή παρεμβάσεις. Κάλεσε μάλιστα εργαζόμενους που γνωρίζουν στοιχεία να τα καταθέσουν, επισημαίνοντας ότι ζούμε σε περίοδο έντονης παραπληροφόρησης.

Σχετικά με την επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για ιδιωτική παρουσία χωρίς επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, ανέφερε ότι το ελληνικό κράτος εξετάζει την απόκτησή τους, υπό την προϋπόθεση επιβεβαίωσης της γνησιότητάς τους, καθώς αποτελούν ιστορική κληρονομιά.

Αναφορικά με τη Γάζα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός αποστολής ελληνικών στρατευμάτων, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ως παρατηρητής σε διεθνείς πρωτοβουλίες ειρήνης, εφόσον υπάρξει σαφής εντολή του ΟΗΕ.

Για το θέμα των αμβλώσεων δήλωσε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το σώμα του.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ανέφερε ότι το σύστημα «Εργάνη 2» λειτουργεί πλέον πλήρως, σηματοδοτώντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εργασιακών διαδικασιών. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβάσιμες τις αιχμές που αποδίδονται στον Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη διαδικασία απαραίτητη για τη θεσμική εξέλιξη της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις ενεργειακές συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην Ευρώπη, δημιουργώντας νέες επενδυτικές προοπτικές και θέσεις εργασίας, ενώ συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια με τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά νοσήματα.

Στο πεδίο της οικονομίας, αναφέρθηκε στην ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση μισθών και σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Παρέθεσε επίσης στοιχεία για μείωση της ανεργίας και αύξηση των μισθών τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, γνωστοποίησε την εξάρθρωση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι η καταπολέμηση της παραβατικότητας παραμένει βασική προτεραιότητα.

Αναφορά έγινε ακόμη στην οικονομική στήριξη επιχειρήσεων της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, στην πρόοδο των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και στην επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο τη διευκόλυνση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γονέων.

