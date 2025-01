«Εμπλοκή» του GPS αεροπλάνου κοντά στα ρωσικά σύνορα – Σταμάτησε η προσγείωση του

Μια πτήση της Ryanair από το Λούτον του Λονδίνου προχώρησε σε αναγκαστική διακοπή την προσγείωσή της, αφού το σήμα GPS του αεροπλάνου «μπλοκαρίστηκε» κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Το αεροσκάφος, που επρόκειτο να προσγειωθεί στη Λιθουανία, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Πολωνία.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, πιστεύεται ότι επηρέασε επίσης χιλιάδες άλλες πτήσεις.

Το αεροπλάνο είχε αρχίσει την κάθοδό του στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους όταν αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωση, και προβεί σε εκτροπή 400 χιλιομέτρων προς τη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Flight from Luton aborts landing after GPS ‘jammed’ near Russian border. pic.twitter.com/5N2G0aqz7q

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2025