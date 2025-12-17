Εμπορία οργάνων και ανθρώπινων λειψάνων από τον πρώην διευθυντή του νεκροτομείου του Χάρβαρντ! ΒΙΝΤΕΟ

Έχει προκληθεί σάλος, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξης

Εμπορία οργάνων και ανθρώπινων λειψάνων από τον πρώην διευθυντή του νεκροτομείου του Χάρβαρντ! ΒΙΝΤΕΟ
17 Δεκ. 2025 11:30
Pelop News

Σάλος στις ΗΠΑ με τον πρώην διευθυντή του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του περίβλεπτου αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο οποίος καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων και ανθρώπινων λειψάνων, όπως ανακοίνωσε χθες (16/12/2025), η αμερικανική δικαιοσύνη.

Ιστορικό ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα το 2025

Ο Σέντρικ Λοτζ, 58 ετών, και η σύζυγός του Ντενίζ Λοτζ, 65 ετών, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για το ότι μεσολάβησε στην πώληση κλεμμένων οργάνων, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023.

Ο Σέντρικ Λοτζ, που έως τον Μάιο του 2023 ήταν διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε από το 2018 έως το 2022 σε «εθνικό κύκλωμα προσώπων που αγόραζε και πουλούσε ανθρώπινα λείψανα που είχαν κλαπεί από το Χάρβαρντ και από νεκροτομείο του Αρκάνσας», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής του νεκροτομείου του περίβλεπτου πανεπιστημίου, ενός εκ των παλαιότερων στις ΗΠΑ που βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, «έκλεβε όργανα και μέλη πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

Ο Σέντρικ Λοτζ «είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, προσώπων και κεφαλιών και άλλα μέλη από πτώματα που είχαν παραχωρηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

Πήρε τα λείψανα αυτά «χωρίς να το γνωρίζει ο εργοδότης του, ο δωρητής και η οικογένεια του δωρητή», και τα μετέφερε στην κατοικία του στο Νιου Χάμσαϊρ.

«Αφού πουλούσε τα λείψανα με τη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, τα έστελνε σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες, ή ο ίδιος ο αγοραστής τα έπαιρνε απευθείας και τα μετέφερε μόνος του», δήλωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα λείψανα «επαναπωλούνταν για κέρδος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
12:25 Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ
12:17 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο η ταυτότητα του «Φραπέ» και αιτήματα για πλήρη στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ