Ιστορικό ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα το 2025

Πάνω από 10 τρισ. κιλοβατώρες

Ιστορικό ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα το 2025
17 Δεκ. 2025 10:29
Στην Κίνα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα υπερβεί τα 10 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες σε ολόκληρη τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη θετική αναπτυξιακή πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εθνικού συνεδρίου για την ενέργεια που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Το νέο ρεκόρ στην κατανάλωση αναμένεται παράλληλα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πρωτιά της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ήδη το 2024 η συνολική της ενεργειακή κατανάλωση ξεπέρασε εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας μαζί.

Σημαντικό μέρος της αυξημένης ζήτησης αποδίδεται στη ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων βιομηχανιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η κατανάλωση ενέργειας σε κλάδους όπως η παραγωγή οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας κατέγραψε ετήσια αύξηση άνω του 20%, ενώ στον τομέα κατασκευής εξοπλισμού αιολικής ενέργειας η αύξηση ξεπέρασε το 30%.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα έντονη ήταν και η άνοδος της ενεργειακής κατανάλωσης που σχετίζεται με το διαδίκτυο και τις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες, η οποία κινήθηκε επίσης σε ποσοστά άνω του 30%.

