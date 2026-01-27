Εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία, ποια ελληνικά προϊόντα αφορά

Οι δύο πλευρές έκαναν το τελικό βήμα, σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στην πολιτική επιβολής δασμών του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και στις αθρόες εξαγωγές κινεζικών προϊόντων.

27 Ιαν. 2026 11:53
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία κατέληξαν σήμερα σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η οποία δημιουργεί μια αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων πολιτών που ισοδυναμεί με το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, η οποία ονομάζεται ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

Έπειτα από περίπου 20 χρόνια αδιεξόδου ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Νέο Δελχί, οι δύο πλευρές έκαναν το τελικό βήμα, σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στην πολιτική επιβολής δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις αθρόες εξαγωγές κινεζικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες, το συνολικό εμπόριο ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία (αγαθά και υπηρεσίες) υπολογίζεται σε περισσότερα από 180 δισ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας σχεδόν 800.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Αυτή η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ.

Συνολικά, οι δασμολογικές μειώσεις θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν “αυτό είναι το πιο φιλόδοξο εμπορικό άνοιγμα που έχει χορηγήσει ποτέ η Ινδία σε εμπορικό εταίρο. Θα δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βασικούς βιομηχανικούς και αγροδιατροφικούς τομείς της ΕΕ, παρέχοντας στις ευρωπαϊκές εταιρείες προνομιακή πρόσβαση στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με 1,45 δισεκατομμύρια κατοίκους και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία.

Μείωση των δασμών στα αγροδιατροφικά προϊόντα

Η συμφωνία καταργεί ή μειώνει συχνά απαγορευτικούς δασμούς (πάνω από 36% κατά μέσο όρο) στις εξαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά στους Ευρωπαίους αγρότες.

Για παράδειγμα, οι ινδικοί δασμοί στον οίνο που παράγεται στην ΕΕ θα μειωθούν από 150% σε 75% κατά την έναρξη ισχύος και τελικά σε επίπεδα μόλις 20%, οι δασμοί στο ελαιόλαδο θα μειωθούν από 45% σε 0% σε διάστημα πέντε ετών, ενώ τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, όπως το ψωμί και τα γλυκά, θα δουν την μείωση των δασμών έως και 50%. Οι ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς θα προστατεύονται πλήρως, καθώς προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη εξαιρούνται από την απελευθέρωση της συμφωνίας. Όλες οι ινδικές εισαγωγές θα συνεχίσουν να πρέπει να σέβονται τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ.

Παράλληλα οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επί του παρόντος μια ξεχωριστή συμφωνία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ), η οποία θα βοηθήσει τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα της ΕΕ να πωλούνται περισσότερο στην Ινδία, εξαλείφοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τη μορφή απομιμήσεων.

 

