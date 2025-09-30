«Έχανα από τα αυτιά μου αίμα, από τη μύτη, έλεγα ότι θα πεθάνω» νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο ΦΩΤΟ

Μία κυριολεκτικά νύχτα τρόμου έζησε χρυσοχόοσ στη Ρόδο, καθώς δυο ληστές εισέβαλλαν στο χρυσοχοείο που διατηρεί, τον έκλεψαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Πιάστηκε στη «φάκα» με κρυμμένα ναρκωτικά και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του

Η εικόνα του προκαλεί σοκ με τα χτυπήματα να είναι εμφανή στο πρόσωπο και το σώμα του 56χρονου.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News για όσα έζησε στα χέρια των ληστών. «Πήρα το ασθενοφόρο και έλεγα ‘ελάτε θα πεθάνω’.

Πίστευα ότι είχα εσωτερική αιμορραγία.

Έχανα από τα αυτιά μου αίμα, από τη μύτη. Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο, τον γιο μου, τους έλεγα ότι θα πεθάνω».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Κυριακής. Ο 56χρονος ιδιοκτήτης βρισκόταν έξω από την επιχείρησή του, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από σιλικόνη.

«Αυτοί μου την είχαν στημένη, με άρπαξε ένας από τον λαιμό. Με το που πήγα, με άρπαξε ένας από τον λαιμό, με έριξε κάτω και για 5 λεπτά μου ρίχνανε 50 μπουνιές και 15 κλωτσιές με τα παπούτσια στη μούρη και μου έβαλαν μία πετσέτα στο πρόσωπο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή».

Όσο ο ένας ληστής τον χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές, ο δεύτερος άρπαζε κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τον ιδιοκτήτη να λέει στο MEGA πως η λεία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

«Στοιχίζουν 800.000 – 900.000 ευρώ. Δεν ξέρω να τα υπολογίσω. Με καταστρέψανε. Μου έλεγαν είσαι ασφαλισμένος μην σε νοιάζει και τους έλεγα ανασφάλιστος είμαι, αλλά αφήστε με ζωντανό. Με καταστρέψανε, τελείωσε, δεν υπάρχει».

Στη συνέχεια, οι ληστές έγιναν «καπνός». Ο 50χρονος κατάφερε αιμόφυρτος να καλέσει σε βοήθεια και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου.

«Είμαι σε χάλι μαύρο εντελώς. Εδώ ο λαιμός μου, με είχαν πιάσει από εδώ να με πνίξουν. Στο νοσοκομείο τούς είπα να μου βάλουν κάτι μέσα στην ενδοφλέβια αλλιώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα μάτια μου χθες δεν ανοίγανε, φοβόμουν μην πάθω εσωτερική αιμορραγία και πεθάνω».

«Φορούσαν μάσκες. Δεν είδα καθόλου τα πρόσωπά τους. 40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια».

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.

