«Έχει δίπλωμα οδήγησης με ισχύ στην Ελλάδα», λέει ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά

Σε σήριαλ εξελίσσεται πλέον η υπόθεση

15 Δεκ. 2025 20:50
Πολύ μεγάλες είναι πλέον οι διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά λόγω της κλήσης που δέχτηκε καθώς κάμερα της τροχαίας τον έπιασε να τρέχει στην Αττική Οδό με 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τότε έχει ξεκινήσει μία μάχη σχετικά με το αν οδηγούσε ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή ο πατέρας του, ενώ φήμες ξεκίνησαν για το εάν έχει ο δημοφιλής αθλητής δίπλωμα σε ισχύ στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 15.12.2025, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Ελευθέριος Μανουσάκης, μίλησε στην εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο έλληνας αθλητής «έχει σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης στην Ελλάδα» και όπως είπε, δεν οδηγούσε αυτός την ώρα που τον συνέλαβε η κάμερα της τροχαίας.

«Ο αθλητής θέλει να επιστρέψει στην ησυχία του, προέρχεται από έναν μεγάλο τραυματισμό, και αν γίνεται όπως τόσο καιρό ήμασταν στα όρια της χαιρεκακίας, τώρα πρέπει να τον στηρίξουμε», είπε ακόμη.
Όπως είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, το θέμα αυτό δεν θα έπαιρνε τόσο μεγάλες διαστάσεις αν δεν ήταν αυτός που είναι.

